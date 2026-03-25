Minecraft Experience llega a CDMX: fechas, boletos y todo lo que debes saber

La Minecraft Experience Villager Rescue llegará a México Fotoarte: La Crónica

La frontera entre el mundo digital y la realidad está a punto de desaparecer en la Ciudad de México. Por primera vez, el universo de Minecraft salta de la pantalla para convertirse en una experiencia física, interactiva y completamente inmersiva.

Se trata de Minecraft Experience: Villager Rescue, una propuesta que promete llevar a los fans, y también a quienes nunca han jugado, a vivir una aventura en carne propia dentro del icónico videojuego. Su llegada no es menor: México será la primera parada en América Latina, consolidando a la capital como un punto clave para eventos globales de entretenimiento.

Asi es la Minecraft Expirience próxima a inaugurarse en CDMX Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde vivir la experiencia de Minecraft?

El evento abrirá sus puertas el próximo 15 de abril de 2026 en Forum Buenavista, uno de los espacios comerciales más concurridos de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, la experiencia tendrá una duración limitada, por lo que se espera una alta demanda de boletos desde su lanzamiento.

Además, quienes adquirieron entradas previamente a través de Fun Ticket no perderán su acceso: sus boletos seguirán siendo válidos y se respetarán fechas y horarios asignados.

Asi es la Minecraft Expirience próxima a inaugurarse en CDMX Foto: Cortesía

¿Qué podrás hacer durante la experiencia de Minecraft Expirience?

Durante aproximadamente una hora, los participantes recorrerán distintos biomas inspirados en el videojuego, en una especie de “búsqueda del tesoro” interactiva.

Entre las actividades destacan:

Construcción de estructuras en equipo

Interacción con criaturas icónicas del juego

Exploración de escenarios inmersivos

Enfrentamientos con enemigos como esqueletos, arañas y creepers

También habrá encuentros más amigables: pandas y delfines formarán parte del recorrido, reforzando la sensación de estar dentro del mundo pixelado que millones conocen.

Al final, los asistentes podrán cerrar la experiencia en una tienda oficial con artículos exclusivos.

Asi es la Minecraft Expirience próxima a inaugurarse en CDMX Foto: Cortesía

¿Por qué no te puedes perder esta experiencia inmersiva?

Minecraft no es cualquier título. Con más de 300 millones de copias vendidas, es el videojuego más vendido de todos los tiempos. Pero ahora, la experiencia va mucho más allá de construir bloques en una pantalla.

En esta versión real, los asistentes se convierten en protagonistas.

La dinámica arranca en un bosque, donde los visitantes reciben instrucciones y comienzan a sumergirse en el universo del juego. A partir de ahí, la aventura escala rápidamente: al llegar a la aldea, cada grupo recibe una misión y se embarca en una historia de rescate colaborativa.

Minecraft Experience: Villager Rescue Foto: Cortesía

Antes de aterrizar en la capital mexicana, esta experiencia ya ha recorrido ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Riad y Dinamarca, consolidándose como un fenómeno internacional.

Detrás del proyecto está la productora Supply + Demand, un estudio reconocido por trabajar con grandes nombres del entretenimiento como Cirque du Soleil, Universal Studios y Warner Bros., además de artistas como Taylor Swift.

Ese respaldo explica la magnitud del evento: no es una simple exposición, sino una producción de alto nivel.