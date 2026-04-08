Vaso botanero de Snoopy en Domino’s: precio y cómo conseguir el coleccionable del Día del Niño

Domino’s anunció nuevo coleccionable del Día del Niño y la Niña que se festeja cada 30 de abril y, para celebrar a las infancias en México, la colaboración será con Snoopy, el beagle caricaturizado más famoso de todos los tiempos.

Fiel a su personalidad aventurera y curiosa, el famoso perro invadirá las sucursales Domino’s del país, además de que los personajes Charlie Brown y Lucy visitarán una de las tiendas para que los niños y niñas puedan tomarse fotografías con ellos.

¿Cómo conseguir el vaso coleccionable de Snoopy en Domino’s?

El de Snoopy estará disponible en todas las sucursales de Domino’s en México, cuya venta se abrió al público a partir del 6 de abril hasta el 3 de mayo y, de acuerdo con el testimonio de algunos internautas, esta promoción se extiende a los pedidos en la aplicación móvil de la pizzería.

Este nuevo coleccionable del Día de las Infancias protagonizado por el emblemático personaje podrá obtenerse en la compra de un combo individual “Mi Domino’s”, el cual incluye:

1 pizza individual de un ingrediente.

1 orden de papotas.

1 orden de Baitz (canela o cajeta).

1 bebida.

Aunque el precio suele rondar los $149 pesos mexicanos generalmente, la adición del vaso del famoso beagle de las tiras cómicas incrementa el precio del combo.

Vaso de Snoopy en Domino’s por el Día del Niño: ¿cómo es y cuál es su precio?

A partir de este martes, diversas sucursales de Domino’s en México ya están personalizadas con diseños especiales de Snoopy en celebración al Día del Niño y la Niña, por lo que ya puedes acercarte a las sucursales a solicitar este promocional temático.

El costo del combo individual “Mi Domino’s” en conjunto con el vaso de Snoopy es de $179 pesos, sin embargo, el vaso también puede ser adquirido por el “Combo Botanero”, el cual sólo incluye refresco y una orden de papotas por el costo de $139 pesos.

Existen dos diseños distintos del vaso coleccionable, mientras que la parte superior —que funciona como un pequeño tazón botanero— cuenta con dos colores, azul y verde, también personalizado con Snoopy juganto futbol.

Charlie Brown y Lucy en Domino’s: ¿cuándo y dónde?

Los populares personajes de la tira cómica Peanuts harán acto de presencia los días 10 y 17 de abril en la sucursal Domino’s Plutarco, ubicada en Avenida Santiago 2921, Iztaccihuatl de la alcaldíaIztacalco.

En este local también se colocará una tienda insignia de la marca, además de que los niños y niñas podrán disfrutar de una ambietación alegre que mejorará su experiencia durante el mes que festeja a todas las infancias de México.