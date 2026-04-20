Playera Coca-Cola mundialista de la Selección Mexicana: precio, modelos y dónde comprarla

Colaboración Coca-Cola y Adidas El nuevo coleccionable de Coca-Cola para el Mundial FIFA 2026 ya está a la venta en el país.

A menos de dos meses de que arranque la fiesta futbolista más importante del deporte, Coca-Cola lanzó otro coleccionable para los aficionados y aficionadas de México, celebrando la ocasión con dos diseños distintos de la playera de la Selección Mexicana en la compra de un paquete de refrescos en lata.

El Mundial FIFA 2026 se inaugurará en la Ciudad de México el próximo 11 de junio de 2026, con un enfrentamiento entre la selección Tricolor y Sudáfrica en el Estadio Banorte, por lo que no puedes perder la oportunidad de adquirir tu playera mundialista para celebrar el partido inaugural con toda la actitud.

¿Dónde comprar la playera Coca-Cola de la Selección Mexicana?

Después del éxito del Balón Trionda, Coca-Cola lanzó un nuevo coleccionable para la afición mexicana rumbo al Mundial de Futbol 2026, competencia que tendrá al país como uno de sus anfitriones esta edición.

Como nuevo promocional de Coca-Cola para celebrar el torneo mundial de futbol, la compañía multinacional ha lanzado la playera de la Selección Mexicana en dos colores, rojo y negro, la cual ya puede ser adquirida en los supermercados.

Según reportes en redes sociales, este nuevo coleccionable —en colaboración con Adidas— ha sido hallado en los centros comerciales Walmart en la compra de un paquete de refrescos Coca-Cola de lata.

La playera, marca Adidas, viene en talla M y lleva el escudo oficial de la Selección Mexicana en el pecho, mientras que a los costados se encuentran los logos de Coca-Cola y la Copa Mundial FIFA.

Playera Coca-Cola de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: precio y cómo adquirirla

De acuerdo con los testimonios de aficionados que ya han adquirido su playera de la Selección Mexicana que Coca-Cola lanzó en colaboración con Adidas, el precio oficial es de $1,040 pesos en Walmart, y puede adquirirse en la compra de un paquete de refresco que incluye 24 latas de Coca-Cola.

“La mitad de lo que te cuesta la playera de la Selección Mexicana”, fue uno de los comentarios en redes que apoyaron la colaboración de Coca-Cola, señalando también que la playera es de excelente calidad y “vale mucho la pena”.

Ahora que lo sabes, ¡corre a tu Walmart más cercano! Antes de que las playeras se agoten como el Balón Trionda en su momento.