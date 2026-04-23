‘EPIC’: The Musical, adaptación viral de ‘La Odisea’ será llevado a la pantalla grande como película animada

EPIC: The Musical La exitosa adaptación a musical de ‘La Odisea’ de Homero, escrita y producida por Jorge Rivera-Herrans, será llevada a la industria del cine de animación gracias al productor de Top Gun y Piratas del Caribe.

Desarrollado inicialmente como una tesis universitaria y saltando a la fama global en redes sociales tras su éxito viral en TikTok y otras plataformas, el musical indie que adapta una de las obras de aventura más importantes de la literatura, EPIC: The Musical, será llevado a la industria del cine de animación gracias a Jerry Bruckheimer, el productor detrás de grandes franquicias como Top Gun y Piratas del Caribe.

“Lloré aquella noche porque pensé que a nadie iba a gustarle”, declaró Jorge Rivera-Herrans, el cantautor y productor puertorriqueño detrás de la creación de este musical independiente, rememorando la primera publicación que realizó en TikTok antes de anunciar que su proyecto que pasó de la tendencia viral a un contrato discográfico, este 2026 obtiene su entrada a Hollywood.

¿Qué es EPIC: The Musical, el éxito global de TikTok que tendrá una película animada?

EPIC: The Musical es un musical indie que adaptó una de las obras cruciales de la literatura occidental, ‘La Odisea’ atribuida a Homero, en nueve álbumes conceptuales conocidos como “sagas”; entre ellos, se encuentran:

The Troy Saga.

The Cyclops Saga.

The Ocean Saga.

The Underworld Saga.

The Thunder Saga.

The Wisdom Saga.

The Vengeance Saga.

The Ithaca Saga.

Tomando la epopeya griega como base para su desarrollo, EPIC: The Musical narra en formato musical el viaje que Odiseo emprende de vuelta a casa, a su amada Penélope, después de la Guerra de Troya. No obstante, esta empresa fantástica se verá obstaculizada por adversidades que pondrán a prueba sus creencias, valores, fuerza y cordura.

La narrativa centrada en la búsqueda de identidad y la perseverancia ante la fatalidad, son elementos que EPIC replica con una mezcla ecléctica de pop, electrónica, rock y toques orquestales, acompañados de la teatralidad propia de un musical.

De tendencia en TikTok a Hollywood: EPIC tendrá su propia película gracias a Jerry Bruckheimer

Este fenómeno global comenzó como un proyecto académico de Jorge Rivera-Herrans para la Universidad de Notre Dame, quien construyó una narrativa que mezcla el teatro musical contemporáneo, el anime y la estética de videojuegos; durante el desarrollo del proyecto, el cantautor puertorriqueño asumió los roles de compositor, letrista, productor e intérprete.

Cinco años después del primer adelanto publicado en TikTok y a cuatro años del estreno del álbum The Troy Saga, Rivera-Herrans compartió con sus seguidores y seguidoras la nueva noticia: EPIC tendrá una adaptación cinematográfica animada, gracias al megaproductor Jerry Bruckheimer que buscará incursionar en el cine de animación con este proyecto musical.

Bruckheimer ha estado detrás de grandes producciones como Piratas del Caribe y este 2026 se une al letrista puertorriqueño y a Kevin Weaver, presidente de Atlantic Musisc Group —discográfica con la que Rivera-Herrans firmó—, para emprender un proyecto de cine animado para la adaptación musical indie de ‘La Odisea’.

El proyecto se encuentra en sus primeras etapas y será presentado a estudios y plataformas de streaming por CAA, la agencia que representa a Bruckheimer, posiblemente la próxima semana.

Por su parte, el creador de EPIC: The Musical expresó su opinión ante la noticia al borde de las lágrimas en su cuenta oficial de Instagram, afirmando que jamás creyó que su propuesta de tesis universitaria alcanzaría este punto.

“Estoy agradecido con cada uno de ustedes por creer en mí, porque pienso que lo mejor que puedes hacer por otros es creer en ellos”, dijo en su última publicación.

¿Más grande que ‘La Odisea’ de Nolan? EPIC: The Musical redefine las reglas del éxito

El creador, quien también da voz a Odiseo en la adaptación musical, documentó su proceso creativo a través de TikTok durante la pandemia de COVID-19, obteniendo una inmediata y masiva respuesta positiva de internautas alrededor del mundo, lo que causó el crecimiento inevitable de EPIC.

Las redes sociales fueron el elemento clave para el éxito de este musical, ya que existió un casting abierto en plataformas de internet para que fans y artistas emergentes pudieran participar en audiciones globales para unirse al fenómeno musical.

“Ustedes aparecieron y me trataron con tanta amabilidad. Estaré siempre agradecido por su apoyo, ha sido un asombroso viaje”, expresó Jorge Rivera-Herrans en su reciente anuncio de la próxima película animada.

A pesar de que Homero ha tomado mayor relevancia en este momento gracias a que Christopher Nolan estrenará su versión de ‘La Odisea’ en julio de este 2026, EPIC: The Musical ha sostenido el “hype” por el desafortunado viaje de Odiseo durante seis años y finalmente recibe su retribución, demostrando cómo el marketing órganico basado en comunidad puede sustituir campañas tradicionales y eclipsar grandes producciones.