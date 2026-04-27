Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 27 de abril? La Villa 360 representa una de las ventajas más importantes rumbo a la recta final; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Con los Azules atacando y los Rojos defendiendo, la competencia de esta noche promete ser una de las más intensas rumbo a la final. Conoce quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón México.

Cada vez está más cerca la final de Exatlón y los Azules llegaron con un integrante menos tras la salida de Valery Carranza el pasado domingo, por lo que los Rojos planean utilizar esta ventaja a su favor.

Aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón México?

Tras la salida de Valery Carranza, los Azules únicamente cuentan con cuatro integrantes, lo que dificultará sus estrategias para ganar la Villa 360 y la Ventaja.

Mientras que el equipo Rojo cuenta con importantes ventajas, pues superan en número a los Azules y han tenido un excelente descanso al mantener durante la semana pasada la Villa 360.

De acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 27 de abril será el equipo Rojo.

¿Qué pasará en Exatlón México hoy 27 de abril?

En los avances mostrados, se puede observar que Evelyn Guijarro sufrirá una caída en la Barranca, lo que provoca que no participe en las competiciones esta noche; por lo tanto, Katia Gallegos tendrá que jugar contra Jazmín Hernández, Paulette Gallardo y Mati Álvarez, lo que refuerza la teoría de que los Rojos se llevarán la Villa 360.

Por otra parte, Mario Mono Osuna y Adrián Leo protagonizarán otra pelea esta noche, después de que en los avances se mostrará que Leo coloca una mano sobre la espalda de Mono y este lo manotea molesto.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este lunes 27 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, siendo la primera la competencia por la Ventaja.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Rumbo a la recta final de Exatlón México, los Azules llegan a la semana 31 con 4 integrantes, mientras que los Rojos lograron mantener a 6.

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Jazmín Hernández

Azules