Aespa regresa a México: fecha, hora, preventas y cuánto cuesta la membresía de Weverse para ser los primeros en comprar

aespa en México El grupo de K-pop confirma su regreso a México con su gira mundial “SYNK: COMPLæXITY”

El grupo surcoreano aespa anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto el próximo septiembre como parte de su gira internacional “SYNK: COMPLæXITY”.

La noticia fue confirmada por OCESA K-pop y rápidamente generó expectativa entre sus seguidores, ya que será su cuarta presentación en el país.

La gira recorrerá distintas regiones del mundo entre agosto de 2026 y febrero de 2027, con fechas en Asia, América y Europa. Antes de llegar a México, el tour arrancará en Seúl y pasará por ciudades como Taipéi, São Paulo, Santiago y otras sedes clave.

¿Cuándo es el concierto de aespa en México?

El show se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes para conciertos internacionales en la capital.

Karina, Giselle, Winter y Ningning volverán a presentarse ante sus fans mexicanos con un espectáculo que incluirá sus mayores éxitos y parte de su nueva etapa musical.

Preventa: ¿Cómo adquirir la membresía fan en Weverse? para ser de los primeros en comprar boletos

La primera oportunidad para comprar boletos será a través de la preventa exclusiva para fans en Weverse, pero no es automática.

Aquí te explicamos cómo funciona y qué necesitas para asegurar tu lugar.

MY Membership (Global) Aespa

Primero debes registrarte dentro de la plataforma de Weverse en el periodo habilitado, que va desde ahora y hasta el 29 de abril por la mañana (hora de México).

Ya dentro de la aplicación, para acceder es necesario contar con la membresía oficial “MY Membership (Global)”, que tiene un costo aproximado de 447 pesos mexicanos (impuestos no incluidos).

Este registro es clave, ya que tu número de socio —un código de nueve dígitos— funcionará como acceso a la preventa.

Una vez registrado, podrás participar en la preventa de fans programada para el 6 de mayo de 2026, en un horario de 11:00 a 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Otras fechas de venta de boletos habrá para el concierto de aespa en México

Después de la preventa de Weverse, la siguiente venta de boletos será la preventa Banamex el 7 de mayo a las 11:00 horas, dirigida a quienes cuenten con tarjeta de ese banco.

Finalmente, la venta general se abrirá el 8 de mayo a las 14:00 horas a través de Ticketmaster, donde cualquier persona podrá intentar comprar boletos.

Hasta ahora, los precios no han sido revelados, pero se espera que se anuncien días antes del inicio de las ventas.

Qué debes hacer para no quedarte sin boletos para este 11 de septiembre de 2026

Si planeas asistir, lo más recomendable es prepararte con anticipación. Tener una cuenta activa en Ticketmaster, verificar tus datos personales y de pago, y conectarte al sistema al menos 15 minutos antes puede marcar la diferencia.

También se recomienda evitar el uso de VPN o extensiones que puedan hacer que el sistema te detecte como bot, ya que esto podría bloquear tu acceso durante la compra.

Regreso que confirma su conexión con México

Con este concierto, aespa suma su cuarta visita a la Ciudad de México. Anteriormente se presentaron en septiembre de 2023 y febrero de 2025 en el mismo recinto, además de participar en el SMTOWN LIVE 2025.

El regreso llega en un momento importante para el grupo, que lanzará su segundo álbum de estudio “LEMONADE” el 29 de mayo de 2026, con el que buscan evolucionar su concepto musical y visual.

Más allá del concierto, esta nueva visita confirma el crecimiento del K-pop en México y la fuerte base de fans que aespa ha construido en el país.