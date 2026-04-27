Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 28 y 29 de abril

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

La competencia semanal por las mejores ofertas en Walmart y Chedraui los días 28 y 29 de abril está en proceso. En esta ocasión, ambas cadenas amplían sus descuentos en frutas, verduras y carnes en sus sucursales en México.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

El comportamiento de las frutas muestra diferencias puntuales en precios. La piña miel en Walmart se ubica en $22.50 por kilo, por debajo de la piña gota miel de Chedraui en $23.90. En cítricos, la naranja mantiene prácticamente el mismo nivel con $27.00 en Walmart y $26.90 en Chedraui, mientras la toronja presenta una diferencia más amplia con $34.00 frente a $29.90, respectivamente.

El mango paraíso se convierte en uno de los puntos más competitivos. Chedraui lo ofrece en $32.50 por kilo, por debajo de los $35.00 de Walmart. En manzanas, la manzana verde de Walmart se coloca en $39.00, inferior a los $44.50 de Chedraui, mientras la manzana gala presenta $39.00 en su versión orgánica Marketside en Walmart y $52.00 por kilo en Chedraui.

La uva verde marca una de las brechas más amplias. Walmart fija su presentación de 905 gramos en $129, mientras Chedraui la ofrece por kilo en $98.00. El limón también refleja un diferencia importante con $59.00 en Walmart frente a $22.50 en Chedraui, con un gran descuento esta semana.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

En verduras, el jitomate saladet mantiene paridad total con $59.00 por kilo en ambas cadenas. El aguacate hass muestra una ligera variación con $57.00 en Walmart y $54.90 en Chedraui, manteniéndose en un rango cercano.

En presentaciones específicas, Walmart ofrece zanahoria baby Vegetalistos de 340 gramos en $30.00, mientras Chedraui fija el mismo producto en $39.90, una diferencia clara en este formato.

Más ofertas en Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart

La milanesa de bola de res se sitúa en $250 por kilo en Walmart y $248.00 en Chedraui, prácticamente en el mismo nivel. En pollo, la milanesa de pechuga en Walmart alcanza $179.00 por kilo, por debajo de la pechuga sin hueso de Chedraui en $191.00.

Recordemos que el cruce de precios de ambas cadenas puede tener variación sin previo aviso.