Confirmada la tercera playera de la Selección Mexicana: así vestirá de negro el ‘Tricolor’ en el Mundial 2026

Nuevo diseño Adidas de la Selección Mexicana Adidas presentó la tercera playera de la Selección Mexicana para este Mundial 2026; el color negro predomina en el nuevo diseño, acompañado de vivos en tricolor.

El Mundial FIFA 2026 ya puede respirarse en el aire a tan sólo un mes de su inauguración este próximo 11 de junio, por lo que Adidas decidió sorprender a la afición en México con una nueva playera de la Selección Mexicana, regresando al icónico tono negro como predominante, acompañado de vivos en tricolor.

Esta indumentaria se unirá a los diseños tradicionales del verde y blanco, la cual contiene detalles visuales de alta tecnología y elementos de la cultura nacional.

Adidas confirma nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La marca alemana Adidas ha confeccionado los uniformes de la selección Tricolor desde hace un par de décadas, sin embargo, esta ocasión colabora con la firma Someone Somewhere, que apoya a artesanos y artesanas de México.

El nuevo diseño del uniforme de la Selección Mexicana, confirmado oficialmente este mayo de 2026, tiene por base el color negro, acompañado de grecas con estilo azteca que proyectan las letras “M” y “X” a lo largo de la prenda en honor al país, con el propósito de que represente un símbolo de identidad nacional.

adidas x Someone Somewhere Mexico third kit revealed 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/XKUn8v7mb0 — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) May 11, 2026

Contrastando la base en tono negro, la camiseta rinde tributo a los 3 colores de la bandera de México en el logo del trébol de Adidas, así como en las tres franjas icónicas de la marca sobre los hombros.

“Vestir este uniforme es llevar consigo eltestimonio, la pasión y el espíritu de todo un país.Es un recordatorio de que cada vez que salimos al campo, representamos mucho más que futbol: representamos a México”, expresó Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Jersey tercero de la Selección Mexicana Mundial 2026: precio y dónde comprar

La playera está disponible en versiones de aficionado y de jugador profesional y su preventa iniciará a partir de este lunes 11 de mayo; podrá ser adquirida a través de las plataformas digitales oficiales y tiendas deportivas autorizadas de todo el país.

De acuerdo con la información ya expuesta en la página de Adidas, el costo oficial de cada una de las versiones de este nuevo diseño, son:

Versión Jugador Manga Corta: $2,299.

$2,299. Versión Jugador Manga Larga: $3,199.

$3,199. Versión Aficionado Manga Corta: $1,999.

$1,999. Versión Aficionado Manga Larga: $2,299.

Es probable que la la Selección Mexicana estrene este nuevo uniforme en los partidos amistosos de preparación programados rumbo a la apertura del torneo.