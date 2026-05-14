Carrera Snoopy 2026 en CDMX: Fecha, ruta, registro y costos Ya hay fecha para la Carrera Snoopy 2026; conoce todos los detalles para que no te pierdas este evento (Imagen hecha con IA)

Si te gusta correr y eres fan de Snoopy, o simplemente quieres vivir nuevas experiencias, la Carrera Snoopy 2026 es para ti y ya tiene fecha; aquí te compartimos todos los detalles sobre este evento deportivo.

La Carrera Snoopy 2026 en CDMX es la 12ª edición de la Karrera de Un Kilo de Ayuda, la cual, además de ser un evento deportivo, también se trata de una carrera con causa.

Carrera de Snoopy 2026: Todo lo que debes saber sobre el evento en CDMX

La Karrera de Un Kilo de Ayuda busca apoyar el Desarrollo Infantil Temprano de niñas y niños menores de cinco años pertenecientes a comunidades rurales y marginadas que atiende la organización.

Por lo que, al inscribirte en esta carrera no solo te ejercitarás y vivirás una experiencia diferente acompañada de los personajes de Peanuts, sino que también podrás apoyar una causa.

Fecha y lugar: ¿Cuándo es la Carrera Snoopy 2026 en la CDMX?

La fecha confirmada para la Carrera Snoopy 2026 es el próximo 8 de noviembre en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, por lo que deberás ir apartando la fecha para no perderte este evento que reunirá a miles de corredores.

Ruta y distancias: ¿De cuántos kilómetros es la Carrera Snoopy 2026?

A pesar de que ya se reveló cuál será la fecha para la Carrera Snoopy 2026, aún no es oficial cuál será la ruta o las distancias que se recorrerán.

Sin embargo, en la edición pasada las ramas fueron femenil y varonil, mientras que hubo categorías de 3k, 5k y 10k, además de carreras infantiles de 100, 200, 300, 400 y 500 metros.

Proceso de registro: ¿Cómo inscribirse a la Carrera Snoopy 2026?

De acuerdo con lo informado por la asociación mexicana Un Kilo de Ayuda, las inscripciones comenzarán en mayo, sin que se haya revelado una fecha exacta; sin embargo, se espera que próximamente den a conocer mayor información sobre el proceso de inscripción, el cual en ediciones pasadas se ha realizado en línea y en tiendas físicas.

¿Cuáles son los costos de inscripción a la Carrera Snoopy 2026?

La información de los costos de la Carrera Snoopy 2026 aún está por confirmarse; sin embargo, existe la posibilidad de que existan precios de preventa, por lo que deberás permanecer al pendiente de las redes sociales de Un Kilo de Ayuda.