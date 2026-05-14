Hot Sale 2026: estas son las tiendas que sí tendrán ofertas y descuentos imperdibles en México

¿Cuándo es Hot Sale 2026 en México? Fechas oficiales, tiendas participantes y cómo encontrar las mejores ofertas

El Hot Sale 2026 está a punto de comenzar. Meses sin intereses, descuentos y las promociones más esperadas del año engalanan este evento, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el cual se ha convertido en uno de los periodos más fuertes para el comercio digital en México.

La edición de este año arrancará el próximo 25 de mayo y terminará el 2 de junio, con nueve días completos de promociones en prácticamente todas las categorías imaginables: desde celulares y pantallas hasta vuelos, ropa deportiva y despensa.

Y sí, como cada año, algunas marcas planean adelantar promociones desde días antes para atrapar compradores.

¿Qué tiendas participarán en el Hot Sale 2026?

La marcas participantesson más de 700, incluyendo marketplaces, tiendas departamentales, supermercados y firmas tecnológicas.

Tiendas departamentales y supermercados

Entre las cadenas más buscadas destacan:

Liverpool

Sears

Suburbia

Walmart

Chedraui

Soriana

Sanborns

Coppel

Estas tiendas suelen lanzar promociones agresivas en pantallas, línea blanca, despensa, colchones y artículos para el hogar. Algunas incluso combinan descuentos directos con bonificaciones bancarias.

Tecnología y electrónicos

Los amantes de los gadgets también opciones para gastar la quincena. Participarán marcas y tiendas como:

Samsung

Elektra

Amazon

Mercado Libre

The Home Depot

Aquí normalmente aparecen rebajas en celulares, laptops, consolas, smart TVs y electrodomésticos.

Moda, belleza y calzado

Las compras impulsivas también tendrán su pasarela virtual gracias a tiendas como:

Nike

Adidas

Shein

Dafiti

Privalia

La ropa, sneakers y accesorios suelen dominar gran parte de las búsquedas durante estas fechas, especialmente entre consumidores jóvenes que esperan descuentos especiales y envíos gratuitos.

Viajes y vuelos baratos

El Hot Sale también se ha vuelto opción para quienes quieren escapar de la rutina aunque sea un fin de semana. Entre las empresas participantes destacan:

Aeroméxico

VivaAerobus

Booking

Despegar

Las promociones normalmente incluyen vuelos nacionales, paquetes vacacionales y hoteles con descuentos importantes.

Cómo aprovechar el Hot Sale

Aunque el Hot Sale puede parecer un carnaval de ofertas irresistibles, especialistas recomiendan comparar precios antes de comprar y revisar políticas de devolución, envíos y garantías.

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