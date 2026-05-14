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Los descuentos más esperados están a nada de comenzar; estas empresas tienen para ti ofertas en tecnología, moda, viajes y super

Hot Sale 2026: estas son las tiendas que sí tendrán ofertas y descuentos imperdibles en México

Por Areli Méndez C.
¿Cuándo es Hot Sale 2026 en México? Fechas oficiales, tiendas participantes y cómo encontrar las mejores ofertas
¿Cuándo es Hot Sale 2026 en México? Fechas oficiales, tiendas participantes y cómo encontrar las mejores ofertas

El Hot Sale 2026 está a punto de comenzar. Meses sin intereses, descuentos y las promociones más esperadas del año engalanan este evento, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el cual se ha convertido en uno de los periodos más fuertes para el comercio digital en México.

La edición de este año arrancará el próximo 25 de mayo y terminará el 2 de junio, con nueve días completos de promociones en prácticamente todas las categorías imaginables: desde celulares y pantallas hasta vuelos, ropa deportiva y despensa.

Y sí, como cada año, algunas marcas planean adelantar promociones desde días antes para atrapar compradores.

¿Qué tiendas participarán en el Hot Sale 2026?

La marcas participantesson más de 700, incluyendo marketplaces, tiendas departamentales, supermercados y firmas tecnológicas.

Tiendas departamentales y supermercados

Entre las cadenas más buscadas destacan:

  • Liverpool
  • Sears
  • Suburbia
  • Walmart
  • Chedraui
  • Soriana
  • Sanborns
  • Coppel

Estas tiendas suelen lanzar promociones agresivas en pantallas, línea blanca, despensa, colchones y artículos para el hogar. Algunas incluso combinan descuentos directos con bonificaciones bancarias.

Tecnología y electrónicos

Los amantes de los gadgets también opciones para gastar la quincena. Participarán marcas y tiendas como:

  • Samsung
  • Elektra
  • Amazon
  • Mercado Libre
  • The Home Depot

Aquí normalmente aparecen rebajas en celulares, laptops, consolas, smart TVs y electrodomésticos.

Moda, belleza y calzado

Las compras impulsivas también tendrán su pasarela virtual gracias a tiendas como:

  • Nike
  • Adidas
  • Shein
  • Dafiti
  • Privalia

La ropa, sneakers y accesorios suelen dominar gran parte de las búsquedas durante estas fechas, especialmente entre consumidores jóvenes que esperan descuentos especiales y envíos gratuitos.

Viajes y vuelos baratos

El Hot Sale también se ha vuelto opción para quienes quieren escapar de la rutina aunque sea un fin de semana. Entre las empresas participantes destacan:

  • Aeroméxico
  • VivaAerobus
  • Booking
  • Despegar

Las promociones normalmente incluyen vuelos nacionales, paquetes vacacionales y hoteles con descuentos importantes.

Cómo aprovechar el Hot Sale

Aunque el Hot Sale puede parecer un carnaval de ofertas irresistibles, especialistas recomiendan comparar precios antes de comprar y revisar políticas de devolución, envíos y garantías.

También es importante:

  • Hacer una lista de productos realmente necesarios
  • Revisar precios días antes del evento
  • Verificar que los sitios sean oficiales
  • Comparar promociones bancarias
  • Revisar tiempos de entrega

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