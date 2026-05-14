‘The Batman II’ revela a su elenco completo: Matt Reeves muestra en gifs a personajes clave del filme

The Batman II elenco Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Charles Dance se unen a la historia del vigilante de Gotham dirigida por Matt Reeves.

A pesar de que varios medios de comunicación y cuentas insiders apuntaron a la participación de actores y actrices de renombre como nuevos elementos en el reparto de la ansiada secuela The Batman II, el director de la saga, Matt Reeves, finalmente mostró mayor actividad en redes sociales y confirmó el elenco oficial que será clave en la próxima entrega del vigilante nocturno.

Mediante gifs de escenas icónicas de la primera entrega del ‘Reevesverse’, junto a primeros vistazos de los personajes que se unirán a la segunda parte de la historia, el director detrás del éxito The Batman presentó a Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Charles Dance como los nuevos rostros que se unirán a la narrativa en Gotham.

Matt Reeves confirma al elenco oficial en The Batman II

El cineasta y guionista, Matt Reeves, mostró actividad en su cuenta oficial de X a partir de esta semana, pero fue durante el miércoles 13 de mayo que comenzó a publicar gifs de escenas y personajes en The Batman con mensajes de “bienvenida”, por lo que el público aficionado detectó inmediatamente que se trataba de una lista del reparto oficial para la secuela que llegará a cines en el año 2027.

Los primeros rostros que reveló el director durante el miércoles fueron personajes antes vistos, quienes volverán en sus papeles originales para la segunda ronda; entre ellos, figuran:

Robert Pattinson: Bruce Wayne (Batman).

Jeffrey Wrigth: James Gordon.

Andy Serkis: Alfred Pennyworth.

Colin Farrell: Oswald ‘Oz’ Cobb, también conocido como El Pingüino.

también conocido como Jayme Lawson: Bella Reál.

Gil Perez-Abraham: Oficial Martínez.

La primera parte del elenco oficial se detuvo en este punto con la promesa de presentar “más” rostros este jueves 14 de mayo, compromiso que Reeves cumplió y desató con ello la emoción en redes sociales al revelar los actores y actriz que se unirán a su secuela.

‘The Batman II’ revela a su elenco completo Matt Reeves presenta a sus nuevos personajes mediante gifs en Twitter/X.

Tras múltiples rumores, finalmente el público fanático tiene la confirmación de:

Scarlett Johansson: Gilda Gold-Dent.

Sebastian Stan: Harvey Dent.

Charles Dance: Christopher Dent.

Johansson y Stan no son ajenos al mundo de cómics en la industria cinematográfica, ya que ambos formaron parte del universo Marvel como Black Widow y Winter Soldier, mientras que Charles Dance destaca en la cultura pop por su interpretación de Tywin Lannister en la exitosa serie Game of Thrones de HBO.

¿Quiénes son Harvey y Gilda Dent, personajes que interpretarán Sebastian Stan y Scarlett Johansson en The Batman II?

Harvey Dent es uno de los personajes y villanos más icónicos del universo de Batman en los cómics, series animadas y otras películas del vigilante en la pantalla grande, ya que se trata del trágico fiscal de distrito que —tras una desafortunada deformación del rostro— desciende de su papel como ‘Apolo de la justicia’ al criminal con personalidad disociativa, Dos Caras.

De acuerdo con algunas narrativas en los cómics, el trastorno de personalidad múltiple que Harvey padece es causa del abuso físico y psicólogico que su padre, Christopher Dent, infrigió en él desde la infancia, orillándolo a crear una personalidad alterna que representa fuerza, poder e ira.

En contraste a la oscuridad de Harvey, pero inevitablemente destinada a la tragedia, se encuentra Gilda Gold-Dent, la esposa del futuro villano que hará lo posible por salvarlo... o hundirse con él.

Con estos datos sobre la mesa, se prevé que la trama siga los acontecimientos narrados en el cómic The Long Halloween, escrito por Jeph Loeb e ilustrado por Tim Sale.