MasterChef 24/7 EN VIVO: Lista completa de participantes, jueces y primer reto

Master Chef 24/7: Este es el primer participante confirmado Especial

MasterChef México 2026 arrancó con un innovador formato 24/7. Conoce cómo funciona la transmisión en vivo, quiénes participan, dónde verlo y por qué el reality ya domina las redes sociales. — Los fogones se han vuelto a encender en la cocina más famosa de México, ya que hoy inicia una nueva etapa que traerá consigo nuenos participantes, nuevas reglas, un nuevo formato, y mucho, pero mucho sabor y platillos que deberán convencer a los jueces si quieren avanzar hasta lograr llegar a la final y obtener el premio mayor.

Es por ello que en esta nota te contamos todo lo que debes de saber de esta nueva emisión de MasterChef.

Transmisión EN VIVO MasterChef 24/7

¿Quiénes serán los concursantes de Master Chef 24/7 2026?

Como lo mencionamos, en esta nueva temporada de MasterChef la reglas cambian un poco, por lo que ahora, se integran al programa muchos influencer dedicados al ramo gastronómico, entre los que figuran los siguientes nombres:

La Abue Angie

Mauricio Riveroll

Alex Durán

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Marlife

Ale Castellanos

Cecia Loaiza

Liza Báez

Julio Vázquez

Susy Mouriz

Mariana Ávila

¿Quién será la conductora de MasterChef 24/7?

Para esta edición será Claudia Lizaldi quien tome la estafeta de la conducción y será quien tenga que despedir uno a uno a los participantes eliminados así como moderar cada emisión.

¿Quiénes serán los jueces de MasterChef 24/7?

El equipo de jueces estará integrado por:

Zahie Téllez

Poncho Cadena

Adrián Herrera

Serán los encargados de calificar aspectos como la técnica, la creatividad y el crecimiento de cada participante a lo largo de la competencia.

A este grupo se suman los llamados “Maestros del fuego”, quienes participarán con asesorías y desafíos especiales dentro del reality:

Isabel Carvajal

Édgar Núñez

Diego Niño

Lili Cuéllar

¿Cómo serán los retos en MasterChef 24/7?

El nuevo formato no solo transforma la forma de verlo, también redefine la competencia. A partir de ahora, habrá un desafío distinto cada día:

Lunes: El pin del chef — regresa la caja misteriosa con una ventaja en juego.

Martes: Beneficios y castigos — retos rápidos donde la presión marca la diferencia.

Miércoles: Duelo por equipos — clave la estrategia y el liderazgo.

Jueves: Delantales negros — los peores platillos se juegan su permanencia.

Viernes: Salvación — última oportunidad para asegurar su lugar en el balcón.

Domingo: Eliminación — un solo platillo decide quién continúa.

¿Dónde ver MasterChef México 2026?

La gala principal se transmite por Azteca Uno y el contenido extendido está disponible en Disney+.

¿Cómo funciona MasterChef 24/7?

La transmisión principal continuará en Azteca Uno cada domingo por la noche, mientras que Disney+ ofrecerá cámaras activas y contenido extendido las 24 horas. Este formato permitirá:

Seguir la convivencia entre concursantes

Ver preparación de recetas fuera de gala

Observar estrategias y conflictos

Acceder a material exclusivo

Participar en votaciones y dinámicas digitales

El reality también tendrá interacción directa con redes sociales y contenido especial para TikTok, buscando generar clips virales constantemente.