Resultados Melate, Revancha y Revanchita 20 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 4215

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 20 mayo 2026 (Crónica Digital)

Melate, Revancha y Revanchita se celebra este miércoles 20 de mayo con una bolsa millonaria que mantiene a la expectativa a miles de participantes, quienes con boleto en mano esperan los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4215?

La bolsa acumulada alcanzó los 163.3 millones de pesos, una cifra construida tras varias jornadas sin un ganador del premio principal.

El aumento progresivo del acumulado forma parte de la mecánica que distingue al sistema Melate. Cuando ningún boleto consigue los aciertos necesarios, el monto continúa creciendo hasta alcanzar cifras muy llamativas para las personas interesadas en el sorteo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4215

La Lotería Nacional realiza la transmisión del sorteo mediante su canal oficial de YouTube, donde quedó disponible la emisión íntegra para consulta posterior.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4215?

El sorteo se llevó a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del juego mantiene un formato sencillo. Cada participante puede elegir entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que interviene en premios secundarios.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4215?

Los resultados pueden revisarse en el portal oficial de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados. La plataforma digital también cuenta con un verificador que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar posibles aciertos en cuestión de segundos.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade 10 pesos adicionales y Revanchita suma otros 5 pesos.

De esa manera, quienes deciden competir en las tres modalidades realizan una apuesta total de 30 pesos.