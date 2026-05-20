¿Se adueñaron La Lotería?: lanzan versión en inglés del tradicional juego de mesa mexicano

Lotería Bilingüe El popular juego mexicano ha sido renovado en una versión “estilizada y bilingüe” para el disfrute de países extranjeros; la licencia de la Lotería ya ha pasado por marcas globales como UNO y Zara.

En redes sociales ha estallado una nueva indignación que tiene por centro al popular juego de mesa mexicano, la Lotería, tras difundirse las imágenes de una versión en inglés que se ha vuelto popular entre personas extranjeras que desean vivir la experiencia de una de las tradiciones familiares más comunes.

Sin embargo, bajo el apodo “bingo mexicano”, internautas de México han señalado la tendencia como otra cara de la gentrificación que actualmente enfrenta el país y otros países latinoamericanos, reclamando la apropiación del tradicional juego de mesa.

¿La versión en inglés de la Lotería mexicana es legal?

A pesar de los señalamientos que el producto ha recibido tras viralizarse en redes sociales, el mecanismo del juego es de dominio público y no representa ningua acción ilícita, sin embargo, las ilustraciones clásicas del juego son propiedad intelectual registrada, por lo que la distribución de estas imágenes podría enfrentar la demanda por derechos de autor.

La empresa Don Clemente, Inc. —también conocida como Pasatiempos Gallo— posee los derechos de la marca y de autor sobre los icónicos diseños, así como los empaques tradicionales.

No obstante, existen productos comercializados que han hecho uso de estas ilustraciones tras conseguir la licencia; entre las empresas que han lanzado artículos cuya imagen evoca alguno de los dibujos tradicionales del juego, se encuentran marcas globales como:

Apple.

Zara.

UNO.

Otra de las empresas que cuenta con la licencia de las ilustraciones de la Lotería, especializándose en su distribución en formato bilingüe, es la Loteria Bilingual creada por la división estadounidense del Grupo Asmodee, compañía detrás de la lotería en inglés que está causando indignación en redes; por lo tanto, no, la versión bilingüe del popular juego no es ilegal.

¿Cómo es la Lotería Bilingüe que se volvió tendencia en redes sociales?

A 140 años desde su creación, la Lotería mexicana fue lanzada en versión inglés por Asmodee USA, división estadounidense que cuenta con la licencia de las ilustraciones tradicionales para comercializar en sectores extranjeros.

“Uno de los juegos más emblemáticos del mundo está entrando en su próxima era”, anunció la compañía al presentar la versión bilingüe de la Lotería, invitando al público extranjero a experimentar la emoción del juego de mesa cuya popularidad ha trascendido de generación en generación en las familias mexicanas.

De acuerdo con la página oficial de la Lotería Bilingüe, el juego en su “versión extranjera” tiene el costo de 19.99 dólares, aproximadamente $400 pesos mexicanos.

El set de Lotería incluye un mazo de 54 cartas con los icónicos dibujos del juego de mesa, cartones de juego divididos en 16 imágenes para la dinámica del juego y un conjunto de frijoles falsos en tablas de cartón que pueden desprenderse.

Historia de la Lotería mexicana: creación e impacto en la cultura de México

La Lotería es un juego de azar similar al “bingo”, no obstante, utiliza imágenes en lugar de números y tiene la particularidad de contar con diseños únicos que se han convertido en una imagen inconfundible de la cultura mexicana.

A pesar de que la lotería se convirtió en uno de los juegos más populares que la población mexicana realizaba durante las ferias ambulantes, no existía una versión consolidada del juego, por lo que las personas solían crear sus propias versiones con una variedad de objetos y personajes.

Por ejemplo, el célebre José Guadalupe Posada creó una versión de la lotería mexicana en la que incluyó las cartas el perverso y la seductora, pero no fue hasta la intervención de Clemente Jacques —empresario y diplomático francés— que el popular juego de mesa obtuvo las ilustraciones que hoy conocemos, aumentando su popularidad en el país hasta la actualidad.

La creación de esta versión consolidada de la lotería se dio en el año 1887, consolidándose como uno de los juegos imperdibles en las fiestas mexicanas a partir de entonces.