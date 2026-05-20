Enhanced Games: la distopía del deporte profesional

Enhanced Games

En algún punto del siglo XXI, el deporte dejó de preguntarse únicamente qué tan rápido podía correr un ser humano, y las dudas se distorsionaron hasta cuestionar ¿qué tan lejos estamos dispuestos a modificar un cuerpo para ganar?

Esa es la promesa —o la amenaza— de los Enhanced Games (Juegos Mejorados), una competencia deportiva que busca convertir el dopaje en un espectáculo legítimo. Sin controles de antidoping, con millones de dólares en premios y respaldada por millonarios tecnológicos obsesionados con el transhumanismo y la longevidad, la iniciativa plantea una idea tan fascinante como perturbadora: usar la ciencia para romper los límites biológicos del cuerpo humano.

La primera edición está programada para llevarse a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos y se prevé que existan pruebas de natación, atletismo y halterofilia. Pero el verdadero evento no ocurre en la pista ni en la alberca, sino en el cuerpo de los atletas.

El deporte después del cuerpo “natural”

Los Enhanced Games fueron creados por Aron D’Souza, empresario australiano ligado a figuras como Peter Thiel y otros millonarios de Silicon Valley cercanos a ideas libertarias y transhumanistas. Es decir, un sector tecnológico que cree que la ciencia y el mercado deberían tener libertad para modificar y “mejorar” el cuerpo humano sin demasiadas restricciones. Para este grupo, el envejecimiento es una falla biológica que puede corregirse y en este caso, el deporte funciona como un laboratorio perfecto para probar hasta dónde puede llegar el rendimiento humano. Su propuesta parte de una idea simple: si el dopaje ya existe en el deporte profesional, ¿por qué no legalizarlo y regularlo?

Los organizadores aseguran que el sistema olímpico es hipócrita, además argumentan que muchos atletas consumen sustancias para mejorar el rendimiento de manera clandestina, mientras organismos como World Anti-Doping Agency o el International Olympic Committee mantienen la ilusión de un deporte “limpio”.

Su discurso mezcla ciencia, libertad corporal y futurismo tecnológico, hablando del concepto de “superhumanos”, intentando con esto combatir el envejecimiento y de utilizar el deporte como laboratorio para desarrollar tratamientos médicos capaces de extender la vida humana.

En otras palabras: el atleta deja de ser únicamente un competidor y se convierte en un experimento biotecnológico.

La utopía transhumanista… para quienes puedan pagarla

Los defensores de los Enhanced Games presentan el proyecto como una revolución de autonomía corporal, una extraña versión de “mi cuerpo, mi decisión”. Pero lo cierto es que detrás del discurso libertario aparece el cuestionamiento lógico de quién puede realmente acceder a esa libertad.

Porque doparse “de forma segura” no es barato.

La idea de usar sustancias bajo supervisión médica implica tener acceso a endocrinólogos, monitoreo constante, laboratorios, nutrición especializada, recuperación avanzada y tratamientos farmacológicos de alto costo, haciendo que la mejora física se transforme en un privilegio económico. Y esa desigualdad no es nueva en el deporte pues desde hace años, disciplinas como la natación o el atletismo están marcadas por el acceso a tecnología y equipamiento especializado, desde trajes de baño de alto rendimiento hasta calzado diseñado científicamente para reducir milisegundos. Mientras algunos atletas entrenan rodeados de biomecánicos y patrocinadores, otros —especialmente deportistas provenientes de comunidades rurales o de la sierra— muchas veces compiten sin infraestructura adecuada e incluso los hemos visto ejercer sus disciplinas sin zapatos.

La desigualdad, que ya existe en el deporte profesional, podría convertirse en una competencia donde gana quien tenga acceso a mejores químicos, mejores médicos y más dinero. Estándares prácticamente inalcanzables para la mayoría.

El cuerpo humano terminaría funcionando como un nuevo mercado de optimización.

Y quizá esa sea una de las críticas más inquietantes, pues los Enhanced Games no eliminan las injusticias del deporte moderno; simplemente las trasladan del entrenamiento a la farmacología.

The pursuit of the unprecedented. 🧬



On May 24, the Enhanced athletes hunt for new career bests and a $1M world record prize. No more plateaus. No more limits. Just human potential, optimized.



Witness history in Las Vegas this May.



Learn more on YouTube:… pic.twitter.com/Z1wABLkDwk — Enhanced Games (@enhanced_games) April 2, 2026

El cuerpo como espectáculo

Parte de la fascinación de los Enhanced Games radica en observar algo que hasta hace poco pertenecía a la ciencia ficción: atletas diseñados para superar los límites naturales.

En el documental promocional del proyecto aparecen nadadores olímpicos sometiéndose a protocolos hormonales para romper récords históricos. Uno de los casos más mediáticos fue el del nadador australiano James Magnussen, quien pasó de entrenar una vez al día a realizar sesiones dobles durante semanas gracias al uso de sustancias para recuperación y desarrollo muscular.

El documental vende la idea de este espectáculo como una “evolución inevitable del deporte”. Sin embargo, también deja ver su lado más oscuro: aumentos bruscos de masa muscular, transformaciones físicas aceleradas y consecuencias difíciles de predecir incluso bajo supervisión médica.

Ahí aparece la gran contradicción del proyecto.

Los organizadores insisten en que el problema no es el dopaje, sino el dopaje sin control. Pero controlar no significa eliminar riesgos. Muchas de las sustancias permitidas —como testosterona, hormona de crecimiento o EPO— están aprobadas médicamente para enfermedades específicas, no para empujar cuerpos sanos al extremo competitivo.

“El problema no es únicamente si funcionan, sino que no existe certeza sobre lo que ocurre después.”

¿El fin de la ética deportiva?

Durante mucho tiempo, el deporte, especialmente en ambiente profesionales, se construyó alrededor de la idea de disciplina, esfuerzo, entrenamiento y límites humanos. Los Enhanced Games cuestionan directamente ese concepto.

Sus impulsores sostienen que el “deporte limpio” nunca existió realmente, y para muestra, aluden a que la historia olímpica está llena de escándalos, tanto de dopaje, como explotación física y hasta desigualdad económica.

Muchos atletas olímpicos apenas sobreviven económicamente mientras generan millones para federaciones, patrocinadores y cadenas televisivas. El deporte de élite lleva años operando bajo una lógica de sacrificio extremo donde el cuerpo ya es tratado como herramienta de rendimiento. Estos juegos llevan esa lógica al límite y la hacen explícita.

Si el alto rendimiento ya exige destruir lentamente el cuerpo para competir, ¿qué cambia realmente cuando el dopaje deja de ocultarse?

La polémica de los inversionistas

La polémica también crece por quienes financian el proyecto.

Detrás de los Enhanced Games aparecen figuras vinculadas al capitalismo tecnológico, el libertarismo y el transhumanismo, pues inversionistas como Peter Thiel (Cofundador de PayPal y referente del libertarismo de derecha y el sector tecnológico de Estados Unidos) o Christian Angermayer (inversor, financiero y multimillonario alemán, fundador de Apeiron Investment Group, que financia biotecnología, medicina psicodélica y criptomonedas), llevan años impulsando ideas relacionadas con longevidad, biohacking y mejoramiento humano. Además de estas personalidades y algunas otras, cabe la puntualización de que el movimiento cuenta con el respaldo financiero y político de la familia Trump, destacando el apoyo activo y la inversión del hijo del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr.

La visión es usar tecnología y biología para “hackear” las limitaciones naturales del cuerpo. Lo que para algunos representa progreso científico, para otros, una forma de eugenesia moderna disfrazada de innovación.

La participación de inversionistas ligados a la derecha tecnológica estadounidense también ha politizado el proyecto. Críticos consideran que los Enhanced Games representan una fantasía ultracapitalista con cuerpos modificados, regulación mínima y salud convertida en negocio privado.

El verdadero miedo no está en Las Vegas

Quizá el problema más serio no sea lo que ocurra con cien atletas de élite en una arena de Las Vegas, el verdadero impacto podría sentirse fuera del evento. Porque si los Enhanced Games logran convertirse en espectáculo exitoso, el mensaje cultural cambiaría radicalmente hacia uno donde el cuerpo “natural” podría comenzar a percibirse como insuficiente.

Y eso afecta especialmente a jóvenes deportistas.

La historia del deporte siempre ha estado ligada a la obsesión por mejorar marcas, tiempos y récords, pero los Enhanced Games introducen una nueva lógica: ya no basta entrenar más. Ahora también importa cuánto puedes modificar químicamente tu organismo.

La línea entre atleta, consumidor y experimento empieza a desaparecer.

¿El futuro inevitable?

Es fácil presentar a los Enhanced Games como una simple locura futurista, pero hacerlo sería ignorar algo importante: nacen de contradicciones reales dentro del deporte profesional.

La explotación económica de atletas, el dopaje clandestino, la obsesión con el rendimiento y la comercialización extrema del cuerpo ya existían mucho antes de los Enhanced Games, aunque estos los exhiben con crudeza.

Y quizá por eso resultan tan perturbadores.

Porque obligan a preguntarse si el deporte todavía trata sobre seres humanos… o si poco a poco se está convirtiendo en una competencia entre laboratorios.