Netflix lanza tráiler de ‘Avatar The Last Airbender’ Temporada 2: ¿adaptarán el Libro Tierra completo?

Tráiler Temporada 2 de Avatar live-action La ansiada segunda parte del live-action de ‘Avatar: The Last Airbender’ está a un mes de estrenarse en Netflix; el nuevo adelanto da el primer vistazo a los momentos más icónicos del Libro 2: Tierra.

No importa lo que escuches ni cómo traten de engañarte, la realidad es innegable: sí hay guerra en Ba Sing Se, y la prueba está en el nuevo tráiler de Avatar: The Last Airbender Temporada 2 que Netflix liberó este jueves 21 de mayo, a poco más de un mes de su estreno global en la plataforma de streaming.

Ofreciendo los primeros vistazos a los momentos más icónicos que consolidaron el Libro 2: Tierra como una de las temporadas más aclamadas en la televisión animada, el nuevo adelanto ha hecho estallar las redes sociales destacando que las exigentes expectativas podrían cumplirse para la narrativa más esperada en el live-action.

El Libro 2: Tierra de Avatar llega a live-action este 2026: ¿de qué tratará?

Después de dos años desde el estreno de su primera temporada, el live-action de Avatar: The Last Airbender volverá a Netflix este 2026 adaptando el arco más aclamado de la serie animada, el Libro 2: Tierra, que narrará la búsqueda de un Earth Bender (Maestro de Tierra) para evolucionar el entrenamiento del Avatar, lo cual llevará al trío heroico hasta la imponente Ba Sing Se, una ciudad del Reino Tierra que podría enfrentar su final ante la Nación de Fuego.

La temporada animada es altamente querida por sus fans debido a diversos elementos, siendo la adición de Toph Beifong uno de ellos, la siguiente compañera del equipo Avatar que enseñará a Aang el arte del dominio de la tierra, además de ser uno de los primeros personajes con una discapacidad (ceguera) en ser representado en una posición de poder, independencia y liderazgo en la televisión.

Ante la inminente expansión de la Nación de Fuego, Toph se unirá al equipo para impulsar a Aang en su destino de equilibrar el mundo, a la vez que volverán a enfrentarse a antiguos rivales como Azula y Zuko, realeza del Fuego, cuyos propósitos paulatinamente comienzan a separarse.

Temporada 2 de Avatar: The Last Airbender lanza tráiler completo

El nuevo tráiler que Netflix liberó la mañana de este jueves muestra el primer vistazo a muchos de los elementos más esperados de esta temporada, comenzando por la aparición de Toph en la arena de peleas del Reino Tierra y, posteriormente, entrenando al Avatar.

Manteniendo la calidad de los efectos que recibió aclamación en la primera temporada del live-action, esta segunda entrega reafirma su compromiso con traer a la vida el fantástico mundo de la serie animada sin descuidar la narrativa que envuelve a cada uno de los personajes principales, ya que el adelanto reveló que se incluirá a la Dama Pintada, alter ego de Katara para ayudar a un pueblo en necesidad; o el Espíritu Azul, identidad que Zuko adquiere y se vuelve aliado temporal del Avatar.

Ready to rumble 🪨 AVATAR: THE LAST AIRBENDER Season 2 premieres June 25, only on Netflix. pic.twitter.com/CqJuLOAAZe — Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) May 21, 2026

Entre escenas impresionantes como la muralla de Ba Sing Se o la enigmática lechuza gigante, Wan Shi Tong, que resguarda una histórica biblioteca al fondo del desierto, el avance también adelanta situaciones trágicas que ocurrirán a lo largo de este arco, como el extravío de Appa, el gigante bisonte del Avatar.

La adaptación a live-action tuvo un recibimiento masivo en su primera temporada y, pese a los dos años que le tomó en volver y las críticas de que era “demasiado tiempo” de espera, el tráiler de la segunda parte de la historia ha vuelto a sacudir la emoción por el proyecto.

Avatar: The Last Airbender Temporada 2: ¿cuándo se estrena?

El live-action volverá a Netflix el 25 de junio de 2026, más de dos años después del estreno de su primera temporada en febrero de 2024, lo que provocó el reclamo del público y señalamientos de que el elenco podría “crecer demasiado rápido” entre temporadas.

Avatar Libro Tierra en live-action La segunda temporada del live-action se estrenará el 25 de junio en Netflix.

Sin embargo, la segunda entrega pretende reconquistar al público fanático al comprometerse con los elementos más significativos del Libro 2: Tierra y, tras el adelanto estrenado y el recibimiento en redes sociales, parecen ir por un camino prometedor.