Resultados Progol Revancha 2334: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados quiniela PROGOL 2320 Fotoarte: La Crónica

El Progol 2334 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos acierto tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó partido e la Liga MX y distintas ligas europeas.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2334?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2334 resultados completos

PUMAS VS CRUZ AZUL: V

ESPANYOL VS REAL SOCIEDAD: E

VILLARREAL VS ATLÉTICO DE MADRID: L

BRIGHTON VS MANCHESTER UNITED: V

FULHAM VS NEWCASTLE: L

SUNDERLAND VS CHELSEA: L

MINNESOTA VS SALT LAKE: E

SAN DIEGO VS VANCOUVER: V

VITORIA BA VS INTER P. A.: L

FLAMENGO VS PALMEIRAS: V

U. CATÓLICA VS COLO COLO: V

SPARTAK VS KRASNODAR: E

OKAYAMA VS CEREZO OSAK: V

SHIMIZU VS GAMBA OSAK: V

Resultados Progol Revancha 2334

CELTA VS SEVILLA: L

GIRONA VS ELCHE: E

TOTTENHAM VS EVERTON: L

B. MUNICH VS STUTTGART: L

CHARLOTTE VS NEW ENGLAND: L

GREMIO VS SANTOS: L

BARCELONA F VS LYONNES F: L

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

Progol: $15 pesos

$15 pesos Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.