¿Quién es Suzanne “N”? La excolaboradora detenida de Adela Micha; esto se sabe del caso

Detienen a Suzanne “N”, la excolaboradora de Adela Micha detenida en Cuernavaca Foto: Redes sociales

El nombre de la afamada conductora Adela Micha vuelve a ser tendencia en redes sociales sin embargo, esta vez es por la reciente detención de su excolaboradora Suzzanne “N”, quien fue detenida hace apenas unas horas.

La mujer fue detenida en Cuernavaca, Morelos, mediante un operativo coordinado entre autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos, para, posteriormente, ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

¿Quién es Suzanne “N”?

Durante casi tres décadas, Suzanne Faugier formó parte del círculo profesional más cercano de la conductora Adela Micha.

Su trayectoria estuvo vinculada a proyectos de radio, televisión y plataformas digitales, y participó en espacios informativos y de entretenimiento que consolidaron la carrera de la comunicadora mexicana. Entre sus responsabilidades figuraban labores de producción, coordinación y gestión administrativa.

Sin embargo, la relación laboral con Micha se tornó en un pleito legal que llegó a los tribunales.

¿De qué acusan a Suzanne “N”, excolaboradora de Adela Micha?

Derivado de las primeras indagatorias, elementos de la Policía de Investigación de la capital del país, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal de Morelos aprehendieron a la implicada por el uso de documentación falsa para obtener recursos económicos.

Las pesquisas señalan que existirían documentos apócrifos vinculados a operaciones financieras que habrían comprometido más de 2 millones de pesos. Entre las evidencias analizadas por la autoridad se encuentran contratos, pagarés y otros documentos cuya autenticidad ha sido objeto de peritajes especializados.

Las autoridades capitalinas también realizaron previamente un cateo en un inmueble relacionado con la investigada, como parte de la recopilación de pruebas dentro de la carpeta de investigación.

¿Cómo sucedió el conflicto con Adela Micha?

El pleito entre ambas productoras se dio a conocer públicamente desde 2024, cuando Adela Micha habló sobre presuntas irregularidades financieras detectadas dentro de su círculo empresarial.

Posteriormente, Suzanne Faugier rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que existían desacuerdos relacionados con aspectos relacionados a la sociedad de ambas así como laborales. También afirmó tener participación dentro de la estructura empresarial vinculada al proyecto digital La Saga.

Desde entonces, ambas partes han sostenido posturas opuestas que derivaron en diversos procedimientos legales y en la reciente detención de Suzanne “N”.