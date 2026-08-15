Atlante vs Toluca: horario, fecha y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026

La Liga MX vuelve a escena y lo hace con el encuentro Atlante vs Toluca, el cual será el encargado de poner en marcha la Jornada 4 del Apertura 2026, en un duelo entre dos equipos que llegan con buenas razones para buscar los tres puntos.

Después de varios días sin actividad del torneo mexicano por la disputa de la Leagues Cup, la pelota vuelve a rodar este sábado.

¿Cuándo juega Atlante vs Toluca?

El encuentro está programado para el sábado 15 de agosto de 2026, a las 5:00 pms, tiempo del centro de México.

El partido tendrá como escenario el Estadio Banorte, donde Atlante ejercerá como local.

Se trata del primer compromiso de la Jornada 4 del Apertura 2026, fecha que marcará oficialmente el regreso de la Liga MX después del parón provocado por la Leagues Cup.

¿Dónde ver Atlante vs Toluca en vivo?

Los aficionados que quieran seguir el partido tendrán opciones para hacerlo desde televisión y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

También estará en las opciones de ESPN y Disney+, por lo que conviene revisar la programación de cada plataforma antes del silbatazo inicial.

Atlante quiere aprovechar la localía

Los Potros de Hierro llegan a este compromiso con la misión de mantener el buen paso que mostraron en el arranque del torneo. Atlante comenzó el Apertura 2026 con un empate ante América y posteriormente consiguió una victoria frente a Cruz Azul.

Su regreso a la actividad liguera llega después de una participación intensa en la Leagues Cup, donde logró vencer a Vancouver Whitecaps, aunque después sufrió una goleada ante Real Salt Lake.

Ahora el equipo dirigido por Miguel Herrera tendrá que cambiar rápidamente el chip y volver a enfocarse en la competencia doméstica.

Toluca llega con buen ritmo

El Toluca también tendrá motivos para sentirse optimista. Los Diablos arrancaron el torneo con una derrota ante Cruz Azul, pero respondieron con un triunfo contundente de 3-1 sobre Necaxa.

Además, el conjunto escarlata mantuvo actividad durante la pausa de la Liga MX debido a la Leagues Cup. Su último encuentro fue una victoria de 3-1 frente a FC Dallas, por lo que llegará al duelo contra Atlante con minutos recientes en las piernas.