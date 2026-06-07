Resultados Melate, Revancha y Revanchita 4223: números ganadores del domingo 7 de junio Lotería Nacional

Resultados oficiales Sorteo Zodiaco 4223 Lotería Nacional Foto: La Crónica

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4223 se llevó a cabo este domingo 7 de junio con gran expectación ante la bolsa millonaria acumulada; por ello, miles de participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4223?

Para el sorteo 4207, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 201.7 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los premios más elevados en lo que del año.

El incremento del monto se vincula con la falta de ganadores en sorteos anteriores, un fenómeno que provoca que el premio crezca progresivamente. Este mecanismo, basado en la acumulación, genera ciclos de mayor participación cuando el premio alcanza niveles históricos, lo que incrementa el volumen de boletos y la expectativa social alrededor del resultado.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4223

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

¿A qué hora fue el Sorteo Melate 4223?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.