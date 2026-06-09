¿Baile Bridgerton en Metro Hidalgo? Fecha, hora y cómo participar en la reunión con atuendos de época

Reunión de época en Metro Hidalgo Convocan a usuarios y usuarias del Metro CDMX a reunirse en la elegante remodelación de Hidalgo con atuendos del siglo XIV.

¡Y por milésima vez consecutiva, México le gana a la Inteligencia Artificial!

La batalla desigual entre la herramienta tecnológica y el surrealismo mexicano vuelve a ser centro de las tendencias en redes sociales, ya que la reciente remodelación en Metro Hidalgo ha saltado de inspirar creativos videos de usuarios y usuarias del metro con atuendos e historias de época a una reunión oficial de vestimenta del siglo XVI, con el objetivo de celebrar la creatividad mexicana.

Reunión de época en Metro Hidalgo: ¿cuándo y a qué hora será?

La dinámica, iniciada como un movimiento en redes sociales y confirmado por las redes sociales del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX, provocó reacciones inmediatas de rechazo al señalar que el servicio quería “apropiarse” de la sátira que inició por el público en redes sociales.

Sin embargo, la convocatoria comenzó a recibir una buena respuesta de quienes desean revivir los tiempos pasados y convertir la estación Hidalgo en una máquina del tiempo que hallará su punto máximo este jueves 11 de junio, fecha programada para la reunión de época.

De acuerdo con la convocatoria, el “viaje al pasado” iniciará a las 9:00 horas del jueves, día en el que también se celebrará la inauguración del Mundial 2026. A pesar de que la dinámica especifica atuendo del siglo XVI, cibernautas han declarado que cualquier vestimenta de época servirá para participar en la reunión.

Videos virales del Metro Hidalgo: el candelabro en la Línea 2 inspira una nueva tendencia en TikTok

Una vez que distintos faroles “de época” fueron vistos en la estación Hidalgo, seguidos de la instalación de un candelabro en las escaleras principales del metro, la nueva imagen del servicio público comenzó a viralizarse en redes sociales.

Aunque, en primer lugar, la remodelación provocó severas críticas por su diseño, los y las cibernautas de TikTok tomaron la nueva estética con humor, lo que les llevó a realizar diversos videos que tenían por centro la nueva elegancia de la estación.

La gran mayoría de estos videos presentan historias románticas “de otra época”, tomando de base clásicos como Orgullo y Prejuicio, Titanic y La Bella y la Bestia, aunque también se han realizado grabaciones que hacen referencia a Bridgerton, serie romántica de época popular en Netflix.

Esta creativa tendencia ha demostrado, una vez más, no sólo la capacidad de México para dominar sobre contenido generado por Inteligencia Artificial, sino también su habilidad para adaptarse a los cambios y explotar el lado bueno de las circunstancias.