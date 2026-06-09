Resultados Lotería Nacional 9 de junio: números ganadores del Sorteo Mayor 4015

Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional Este martes 9 de junio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 9 de junio de 2026, fecha en la que miles de participantes en todo México seguirán el desarrollo del evento con la expectativa puesta en los resultados y números ganadores de esta edición.

Los cachitos estuvieron dedicados en esta ocasión al Bicentenario del establecimiento del Poder Judicial en el Estado de Querétaro.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4015?

El Sorteo Mayor 4015 operó con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma la magnitud económica de este tipo de eventos dentro del sistema de sorteos en México.

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que amplía el número de ganadores en la categoría más alta.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el monto máximo posible fue de 350 mil pesos. Esta relación entre bajo costo de entrada y potencial de ganancia continúa siendo uno de los factores clave en la permanencia del interés del público.

La edición incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún retorno económico y refuerza la percepción de oportunidad entre los participantes.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realiza en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución. A lo largo de la transmisión, miles de usuarios siguieron cada fase del proceso, desde la extracción de números hasta la revelación del premio mayor.

Este formato digital ha fortalecido la transparencia del evento y permite que una audiencia más amplia acceda al desarrollo completo del sorteo sin intermediarios.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4009 inicia a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de este tipo de emisiones.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4015?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados, un método que se mantiene como referencia tradicional para muchos jugadores.

En paralelo, la consulta en línea se ha consolidado como una vía ágil. A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.

Las redes sociales institucionales también funcionan como un canal de difusión relevante, acelerando la circulación de la información y facilitando el acceso a los resultados para una audiencia cada vez más amplia.