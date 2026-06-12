No sólo Vix… usuarios también denuncian a Izzi por problemas de transmisión y servicio

Fallas Izzi Mundial 2026. A las interrupciones registradas en servicios de streaming se sumaron reportes de usuarios de Izzi que afirmaron no poder acceder a los contenidos mundialistas.

Los problemas para seguir el Mundial 2026 no se limitaron a la plataforma de streaming ViX Premium. Durante este viernes 12 de junio, usuarios de Izzi también recurrieron a redes sociales para denunciar fallas que les impidieron acceder a la transmisiones mundialistas.

Mientras decenas de aficionados reportaron interrupciones y errores en ViX durante la ceremonia y el partido inaugural, clientes de Izzi señalaron una situación distinta: al intentar ingresar a las transmisiones del Mundial recibían mensajes indicando que debían contratar un paquete adicional para poder ver los encuentros.

Tengo Vix Premium como promocion de IZZI por año, terminando en octubre, me dijeron que incluia el mundial pero al querer verlo me pide comprar el pase@izzi_mx — Carlos Gomez (@CharlyVeraza) June 12, 2026

Los usuarios afirmaron que al contratar servicios de Izzi se les informó que tendrían acceso a los canales y contenidos relacionados con el Mundial. Sin embargo, al momento de la transmisión descubrieron que el sistema les solicitaba adquirir un paquete extra para desbloquear la señal.

Usuarios de Izzi reportan problemas de acceso y la caída del sitio

Algunos clientes aseguran que ni siquiera pueden acceder a sus cuentas de Izzi para revisar su paquete contratado o gestionar el problema, ya que el sitio presenta una aparente caída.

Usuarios reportan no poder acceder a su cuenta IZZI. (Cortesía de Héctor Gutiérrez Trejo)

A las fallas de acceso se sumaron los reclamos por la atención brindada por los canales de soporte técnico de Izzi.

Reportan falta de atención por parte del soporte técnico de Izzi. (@seredumoreno en X)

Usuarios señalaron que, al intentar levantar reportes o solicitar ayuda, no obtenían respuesta inmediata o recibían tiempos estimados de resolución que iban desde 30 minutos hasta cuatro horas.

Hasta 4 horas de espera para una solución del servicio. (Cortesía de Héctor Gutiérrez Trejo)

Ante este tipo de situaciones, los consumidores cuentan con la protección de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cuando un servicio no se presta en las condiciones ofrecidas o contratadas, los usuarios pueden presentar una reclamación directamente con el proveedor para solicitar una aclaración, compensación o reembolso, según corresponda.