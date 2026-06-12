Resultados Lotería Nacional 12 de junio: números ganadores del Sorteo Superior 2886

Sorteo Superior 2886 de la Lotería Nacional Este 12 de junio se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2886 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 12 de junio de 2026, generando gran expectativa entre los participantes que siguen la transmisión en vivo con la esperanza de conocer los números ganadores y resultados de esta edición.

Los cachitos de esta semana están dedicados al Progol Mundialista. A través de sus quinielas, los jugadores tienen la oportunidad de pronosticar los resultados de los encuentros más esperados del calendario futbolístico internacional.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2886?

El premio mayor alcanzó los 17 millones de pesos, divididos en dos series. Quienes compraron ambas series del número ganador obtuvieron el monto completo, mientras que quienes adquirieron una sola serie recibieron la mitad.

Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos, con el que se podía ganar hasta 425 mil pesos. Una serie completa se vendió en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se desarrolla en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciarán los números ganadores, incluido el premio mayor.

El evento es transmitido en vivo por YouTube y queda disponible en las plataformas oficiales de la institución para revisar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2886 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior mantiene su horario de las 20:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2886 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores están disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, que ofrece una herramienta digital para verificar boletos de forma rápida y segura. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo México, garantizando transparencia y confianza en cada edición.