Hija de Sergio Andrade difunde foto actual del exproductor y le exige entregarse a autoridades (Redes Sociales)

Con una publicación en sus plataformas digitales Antonia Andrade Ríos, hija de Sergio Andrade y Sonia Ríos, dio de qué hablar, tras compartir un mensaje en donde le pedía a su padre se entregara a la justicia.

La fotos que compartió la joven coincidieron con la celebración del día del padre, pidió a sus seguidores que dejaran de vincularla con Andrade, pues nunca ha cumplido con su papel de progenitor e incluso sus engaños han generado un severo daño en la familia.

En las fotografías se puede ver al ex productor con un aspecto desalineado

Asimismo, la joven hizo públicas unas imágenes en donde se puede ver al exproductor con cabello cano, lentes, bigote y barba con canas.

En los mensajes Andrade Ríos pidió que si tenían algún tipo de acercamiento con el productor comunicaran los hechos ante las autoridades correspondientes para evitar que Sergio Andrade continúe lastimando a más personas.

Antonia Andrade borra fotografías de su padre por cuestiones legales

Después de haber hecho esa publicación en su perfil, la joven eliminó las fotografías y explicó que algunos de los procesos legales por los que está pasando Andrade podrían verse afectados por su comportamiento.

Actualmente se desconoce el paradero de Sergio Andrade, y de acuerdo con reportes no oficiales, presenta un estado de salud deteriorado.

¿Cuál es la situación legal actual de Sergio Andrade?

Tras cumplir una condena de más de 7 años en México, por diversos delitos, fue puesto en libertad y enfrenta procesos legales en Estados Unidos por presuntas demandas civiles interpuestas por los delitos de agresión sexual, explotación y grooming a menores.

¿Quién es Antonia Andrade Ríos?

Durante su periodo en el Clan Trevi Andrade, el exproductor tuvo varios hijos de los cuales se desconoce su situación actual, pero hace algunos días Antonia Andrade Ríos, hija de Sonia Ríos, una de las últimas integrantes de este grupo ha dado de qué hablar.

Actualmente la joven de 20 años vive en España y estudia actuación y hasta hace algunos años se supo que vivía con el productor, su madre y su hermana.