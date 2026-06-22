Monte de Piedad advierte sobre intereses durante la huelga: estos clientes podrían terminar pagando más

Huelga Monte de Piedad La institución hizo una advertencia a los usuarios que tienen prendas empeñadas en medio de la huelga. (Especial)

La huelga que mantiene cerradas las sucursales de Nacional Monte de Piedad sigue provocando incertidumbre entre miles de personas que tienen prendas empeñadas.

Aunque la institución aseguró que los contratos continúan vigentes bajo las mismas condiciones pactadas originalmente, algunos clientes podrían enfrentar cargos adicionales si no realizan sus pagos dentro de los plazos establecidos en sus contratos.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, Monte de Piedad explicó que la ampliación de fechas anunciada debido al paro laboral no elimina los intereses moratorios. Esto significa que quienes aprovechen los días adicionales para pagar podrían generar cargos extra por atraso, dependiendo de las condiciones específicas de su contrato de empeño.

Huelga del Monte de Piedad: ¿quiénes podrían pagar intereses adicionales?

De acuerdo con la institución, los intereses moratorios aplican a las personas que no cubran sus refrendos o pagos en la fecha originalmente establecida.

Aunque la huelga ha obligado a extender algunos plazos operativos, el cálculo de intereses continúa realizándose conforme a las cláusulas firmadas al momento del empeño.

Por ello, es recomendable revisar cuidadosamente el contrato y, en la medida de lo posible, realizar los pagos conforme al calendario original para evitar costos adicionales una vez concluido el conflicto laboral.

Monte de Piedad, asimismo, señaló que existe una alternativa para quienes buscan evitar que continúen acumulándose intereses: liquidar por completo el préstamo mediante el pago total del adeudo, que incluye el monto prestado y los intereses generados hasta la fecha.

Sin embargo, aunque esta modalidad permite cerrar el contrato y asegurar la conservación de la prenda, los clientes no podrán recuperarla de inmediato.

La entrega se realizará una vez que las sucursales reanuden operaciones, ya que actualmente permanecen cerradas debido a la huelga.

La institución afirmó que los artículos empeñados permanecerán resguardados sin costos adicionales por almacenamiento mientras dure la suspensión de actividades.

¿Por qué sigue la huelga en el Monte de Piedad?

El conflicto laboral comenzó el 1 de octubre de 2025 tras desacuerdos entre la administración y el sindicato respecto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores han denunciado presuntas afectaciones a sus derechos laborales, mientras que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo continúan.