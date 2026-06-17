Monte de Piedad lanza aviso urgente por empeños: esto es lo último que debes hacer para no arriesgar tus prendas

La incertidumbre alrededor del Nacional Monte de Piedad sigue creciendo y, con ella, dudas en miles de hogares mexicanos. ¿Mis cosas siguen seguras?, ¿puedo perder mis joyas?, ¿es posible recuperar mis prendas durante la huelga?

Después de meses de sucursales cerradas por el cese de labores que mantiene detenidas las operaciones de la institución, el Monte de Piedad publicó un nuevo mensaje, así que si tú eres de las personas que todavía tienen empeños activos, pagos pendientes o artículos que esperan recuperar, esto te va a interesar.

Y aunque el anuncio busca tranquilizar, también deja una advertencia importante: no atender el estatus del préstamo sí podría traer consecuencias.

Esto dice el nuevo mensaje del Monte de Piedad para quienes tienen artículos empeñados

En una comunicación recientemente difundida por el área de atención al cliente, el Nacional Monte de Piedad reiteró que las prendas permanecen bajo resguardo y que ninguna persona tiene acceso libre a las bóvedas donde se almacenan los artículos. La institución aseguró que los objetos continúan protegidos mientras el conflicto laboral sigue sin resolverse.

El mensaje llega con el objetivo de darle paz a miles de usuarios que aún mantienen empeños abiertos desde antes del inicio del paro y siguen esperando recuperar joyería, electrónicos, documentos y otros objetos con valor económico o sentimental.

Sus artículos están seguros y nadie tiene acceso a ellos.

Una vez que se restablezca el servicio, se le entregarán en las mismas condiciones en que se recibieron. 🤝🛡️



Para conocer más información, dé clic aquí 👉 https://t.co/Ox15simyUH pic.twitter.com/VAY5KVcfKJ — NMontePiedad (@NMontePiedad) June 13, 2026

¿Existe riesgo de perder un empeño durante la huelga?

Todo depende del estado de tu contrato y de si das seguimiento a tu préstamo. Aunque las sucursales siguen cerradas, el Monte de Piedad ha insistido en que los contratos continúan vigentes bajo las condiciones originales. Esto significa que ignorar fechas o dejar pasar pagos y procesos relacionados con el préstamo puede convertirse en un problema si no se aprovechan las medidas extraordinarias disponibles.

Para reducir afectaciones, la institución informó previamente que aplicó mecanismos como:

Extensión de fechas de comercialización

Refrendos extraordinarios

Protección temporal para artículos próximos a vencer

Canales alternativos para administrar préstamos

¿Qué debo hacer si todavía tengo un empeño activo?

Si tienes una boleta guardada o llevas meses esperando noticias, este momento puede servir para revisar tu situación.

Verifica el estatus de tu préstamo

Consulta únicamente canales oficiales y revisa si existen movimientos, prórrogas o indicaciones específicas para tu contrato.

No dejes pasar avisos o actualizaciones

La institución ha mantenido comunicación digital para informar cambios y alternativas de pago durante la suspensión de operaciones.

Conserva todos tus comprobantes

Boletas, pagos realizados y confirmaciones pueden ser clave cuando se normalice la atención.

La huelga sigue y la espera continúa

El conflicto laboral del Nacional Monte de Piedad ya suma varios meses y todavía no existe una fecha pública definitiva para el regreso total de operaciones. Mientras tanto, el mensaje más reciente busca contener una preocupación que se volvió cotidiana para miles de familias: saber que aquello que dejaron como respaldo económico sigue ahí, esperando ser recuperado.

Por ahora, el aviso es claro: no des por perdido tu artículo, pero tampoco lo olvides. Revisar el estatus del empeño y mantenerse atento a los comunicados puede marcar la diferencia cuando llegue el momento de volver a abrir las puertas.