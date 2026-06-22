Tom Holland vuelve a spoilear Spider-Man: este es el detalle que reveló de la nueva película

Tom Holland revela spoiler El protagonista de Spider-Man Brand New Day reveló un detalle clave de la trama que podría cambiar el curso de la historia en la nueva película del MCU.

Desde su adición al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Tom Holland ha sido un pequeño terror para el estudio de películas inspiradas en cómics al adquirir fama como el actor que más spoilers revelaba de forma accidental durante las campañas de promoción, ya fuera en entrevistas oficiales o transmisiones a través de redes sociales.

Rumbo al estreno de Spider-Man Brand New Day este verano de 2026, parece que Holland ha vuelto a revelar un detalle importante de la trama que ha conmocionado a los fanáticos y fanáticas del universo Marvel en cines, quienes no tardaron en desarrollar teorías respecto a la supuesta persona que sí recuerda la identidad de Peter Parker, hecho que había sido borrado por Dr. Strange a nivel universal tras los acontecimientos caóticos de No Way Home.

¿Cuál fue el spoiler que Tom Holland dio sobre Spider-Man Brand New Day?

En una entrevista con ING Benelux, Tom Holland profundizó en el alcance que tuvo el hechizo que eliminó la identidad de Peter Parker de los recuerdos de todas las personas en la Tierra, asegurando que una persona había sido inmune a sus efectos y aún recuerda quién es el humano tras la máscara del arácnido.

“Nadie recuerda que Spider-Man es Peter Parker, excepto... una persona”, reveló al medio y, a pesar de no develar la identidad de dicho personaje, el peso de la nueva información puso en marcha al público fanático para determinar de quién se trataba y si tal conocimiento sería usado por un enemigo o un aliado.

De acuerdo con la conversación de internautas en redes sociales, la teoría más fuerte se inclina a Hulk, el alter ego del Dr. Bruce Banner. Si bien dicho personaje no ha demostrado señales de reconocer a Peter en los adelantos de la película, al ser Hulk una personalidad separada y “no presente” durante el hechizo, fanáticos apuntan que el hombre verde pueda recordar la verdadera identidad del amigable Hombre Araña.

La teoría se sostiene con mayor fuerza gracias al vistazo que se tuvo de Hulk en el último tráiler liberado por Marvel Studios.

Otro de los señalamientos que se han realizado es hacia el personaje de Sadie Sink, quien presuntamente podría interpretar a la heroína Jean Grey, mutante de clasificación omega con poderes telepáticos y telequinéticos, habilidades que podrían haberla ayudado a resistir el impacto del hechizo.

No obstante, también existe un parte del público que se mantiene escéptica a la información y señala que quizá la única persona que recuerda es, por lógica, el mismo Peter Parker.

Respecto a las personas cercanas a Peter, su exnovia MJ interpretada por la modelo y actriz Zendaya, y su mejor amigo Ned —cuya actuación ha sido tarea de Jacob Batalon desde la primera película—, Tom Holland aclaró cómo funcionó el hechizo.

"La idea a la que llegamos fue que recuerdan a Spider-Man, recuerdan sus interacciones con él, pero no recuerdan quién es", lo cual dará paso a una búsqueda incesante por parte de Ned para agredecer a Spider-Man todas las veces que fueron salvados por él.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

Spider-Man: Brand New Day adelantó su estreno para el 29 de julio de 2026 al ser una de las películas inspirada en cómics más esperadas del año al contar con la adición de aliados inesperados como Punisher y Bruce Banner.

Al mismo tiempo, el público fanático señala que este filme podría canonizar finalmente a los y las mutantes en la Tierra-616 del Universo Cinematográfico de Marvel al explorar una “mutación” en las habilidades del arácnido y contar con una posible mutante como antagonista, elementos de importancia rumbo a la crisis que el universo atravesará en Avengers: Doosmday a final del año.