Y cuando se retire Cristiano Ronaldo... ¿Su hijo podría llegar a la Selección Mexicana?

Cristiano Ronaldo Jr El hijo de 'El Bicho' ya ha lucido la playera de la Selección Mexicana, situación que ha generado una serie de teorías y especulaciones.

La Copa del Mundo 2026 está contando múltiples historias, entre ellas, la última participación en este torneo de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, quien se ha colocado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos está en la etapa final de su trayectoria mientras sigue en busca de las mil anotaciones. Ahora, múltiples fans han estado especulando sobre si su hijo, Cristiano Ronaldo Jr, podría ser parte de la Selección Mexicana en un futuro debido a un par de ‘guiños’ del Jr a la cultura nacional.

¿Qué se sabe de la madre de Cristiano Ronaldo Jr?

Cristiano Ronaldo Jr ha buscado seguir los pasos de su padre como futbolista desde 2015, ingresando a academias de este deporte en España cuando ‘CR7’ se encontraba jugando para el Real Madrid. Desde entonces, ha sido parte de las fuerzas básicas de este deporte en los equipos con los que ha jugado ‘El Bicho’, como la Juventus, Manchester United y actualmente en el Al-Nassr. Además, recientemente debutó con el equipo sub-15 de Portugal en un torneo oficial.

Sin embargo, el rumor, que no es nuevo, retomó fuerza en días recientes mientras Cristiano Ronaldo se encuentra disputando su última Copa del Mundo. La especulación surge debido al misterio que hay detrás de la madre de Cristiano Jr, cuya identidad permanece desconocida tras un acuerdo con el futbolista, quien tomó la custodia total al poco tiempo de haber nacido.

El único dato oficial conocido es que el hijo del cinco veces Balón de Oro de la FIFA nació en La Mesa, California, por lo que también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

¿Por qué dicen que Cristiano Ronaldo Jr podría jugar en la Selección Mexicana?

El rumor recobró fuerza hace algunos días luego de que Georgia Rodríguez, actual esposa de Cristiano Ronaldo, publicara videos en redes sociales celebrando el cumpleaños del Jr a ritmo de mariachis. Esto, también le recordó a los fans que hace algunos años, salió una foto del futbolista juvenil con una playera de la Selección Mexicana.

Este par de ‘Guiños’ hacia la cultura mexicana, han generado una serie de teorías en las que esta cercanía de Cristiano Jr con México se debería a una probable herencia mexicana proveniente de su madre, quien podría tener padres o abuelos mexicanos al ubicarse en un estado con una alta concentración de población de nuestro país como lo es California.

Esta información no ha sido confirmada ni sugerida por Cristiano Ronaldo ni por su hijo. Se trata únicamente de conjeturas realizadas por internautas y que carecen de fundamentos tangibles, al menos hasta el momento.

Mariachis en la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr Georgina Rodríguez organizó un festejo con mariachis para el hijo de 'CR7' mientras él disputa la Copa del Mundo con Portugal.

No obstante, si la madre de Cristiano Ronaldo Jr fuera una mujer mexicana, esto también lo haría mexicano de nacimiento, ya que la constitución de nuestro país establece que ser descendiente directo de un mexicano te da también la nacionalidad.

Aunque el jugador de 16 años ya ha tenido algunos partidos en las juveniles de Portugal, la FIFA permite hacer el cambio de Federación a jugadores con más de una nacionalidad, siempre y cuando no hayan disputado ningún partido con el seleccionado absoluto de algún país.