Martes de Frescura en Walmart HOY 23 de junio 2026: estas son las ofertas que sí convienen para ahorrar en la despensa

Antes, cada martes tenías que revisar el refrigerador, abrir la lista de pendientes y preguntarte si esta semana sí alcanzará para llenar la despensa. Sin embargo, eso pasó a la historia cuando apareció el Martes de Frescura de Walmart.

Para este 23 de junio de 2026, la cadena lanzó una nueva ronda de descuentos en productos frescos con precios especiales en frutas, verduras, carnes y pescados, tanto en tiendas físicas como en compras en línea, dando una oportunidad para gastar menos sin sacrificar variedad ni la calidad de tus productos.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura Walmart hoy 23 de junio

Si tu objetivo es estirar el presupuesto de la semana, estos son algunos de los productos que llegan con precios más llamativos.

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $20.00 el kilo.

Jícama a $24.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $39.00 el kilo.

Uva roja Clam a $54.00 el paquete.

Uva verde Clam a $69.00 el paquete.

Uva Candy Snap, Uva Candy Heart o Uva Cotton Candy a $99.00 el paquete.

Durazno importado a $79.00 el kilo.

Espárrago verde a $79.00 la pieza.

Guacamole Spicy o Natural WeGuac a $84.00 el envase de 424 g.

Carnes, pollos y pescados

Mojarra Tilapia a $82.00 el kilo.

Filete Basa blanco a $87.00 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso a $58.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Molida de Res 80/20 a $136.00 el kilo.

Costilla de Res para asar a $158.00 el kilo.

Rollo se Sushi Hawaiano Maki, California Maki o Salmón a 2X$129.00

Tips y recomendaciones antes de ir al Martes de Frescura de Walmart

Revisa inventario

Compra pensando en tu consumo real

Compara tamaños y rendimiento

Compara precios por kilo con otras tiendas

Crea una lista y apégate a ella

Para quienes estaban esperando el momento para surtir su cocina sin gastar de más, esta edición del Martes de Frescura de Walmart llega justo a tiempo.

¿Hasta cuándo duran estas ofertas de Walmart?

Las promociones del Martes de Frescura normalmente aplican únicamente durante el día indicado o hasta agotar existencias, dependiendo de disponibilidad por sucursal y canal de compra. También pueden existir diferencias regionales en algunos precios.

Si planeabas hacer súper esta semana, este martes aparece como uno de esos días donde la lista puede sentirse un poco menos pesada.