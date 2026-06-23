Soriana lanza ofertas del Martes y Miércoles del Campo HOY 23 y 24 de junio 2026: frutas, verduras y descuentos que sí alivian la despensa

El Martes y Miércoles del Campo de Soriana llegó para aliviar el bolsillo de miles de familias mexicanas que buscan generar un ahorro considerable sin exponer la calidad de los productos que consume.

Revisar qué hace falta, abrir espacio en el refrigerador y salir en búsqueda de precios que permitan estirar el presupuesto al máximo con una de las campañas más reconocidas del supermercado.

Durante estos dos días se activan promociones especiales principalmente en frutas, verduras, carnes y productos frescos, tanto en tiendas físicas como en compras digitales.

Estas son algunas de las ofertas destacadas de Soriana para el 23 y 24 de junio

Entre los productos que comenzaron a llamar la atención esta semana aparecen opciones que suelen estar dentro de la compra básica de muchas familias:

Frutas y verduras

Mango Ataúlfo a $29.80 el kilo.

Melón Chino a $21.80 el kilo.

Cebolla blanca a $19.80 el kilo.

Sandía a $9.80 el kilo con 80 Puntos Soriana Ya.

Papaya a $31.80 el kilo.

Uva blanca a $59.80 el kilo.

Piña Gota de Miel a $15.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo.

Cilantro a $9.80 el manojo.

Papa blanca a $49.80 el kilo.

Zanahoria a $16.80 el kilo.

Chayote sin espinas a $28.80 el kilo.

Champiñón blanco a granel a $89.80 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Milanesa de Res Pulpa blanca a $208.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo.

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo.

Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo.

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $59.90 el kilo.

Carne para deshebrar de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo.

Chuleta de Cerdo a $97.00 el kilo.

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo.

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo.

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo.

3×2 en toda la Carne empacada de origen del departamento de frescos.

25% de descuento en toda la línea Dolores.

Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo.

Filete de Basa blanco congelado a $69.90 el kilo.

Camarón coctelero chico a $139.00 el kilo.

Camarón coctelero grande a $199.00 el kilo.

Pescado para caldo Valley Food Fresh a $59.00 el empaque de 680 g.

Mero entero a $199.00 el kilo.

Tips para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo sin gastar de más

Las promociones funcionan mejor cuando no terminan convirtiéndose en compras impulsivas. Para que el ahorro realmente se note:

Haz una lista antes de salir

Prioriza productos de temporada

Compara precios y promociones

No dupliques lo que ya tienes en casa

Calcula el costo por kilo

¿Las ofertas aplican en tienda y en línea?

La campaña del Martes y Miércoles del Campo en Soriana suele estar disponible tanto en sucursales como en el canal digital de Soriana, aunque algunos precios o disponibilidad pueden variar según zona y existencia. Por eso, si tienes un producto específico en mente, conviene revisar antes de cerrar la compra.