Día de San Juan Bautista: ¿Qué se celebra y conmemora este 24 de junio?

San Juan Bautista Pintura de San Juan Bautista de Antonio Castillo de Saavedra de la Colección de Arte del Museo del Prado.

Cada 24 de junio, la Iglesia católica celebra la Natividad de San Juan Bautista, una de las solemnidades más relevantes de su calendario litúrgico. La fecha conmemora el nacimiento de quien es considerado el precursor de Jesucristo, el profeta encargado de anunciar la llegada del Mesías y preparar al pueblo para su ministerio.

Historia del día de San Juan Bautista: ¿Qué se conmemora este 24 de junio?

De acuerdo con la tradición cristiana, San Juan Bautista fue hijo de Zacarías e Isabel, prima de la Virgen María, y desempeñó un papel fundamental en los relatos evangélicos al bautizar a Jesús en el río Jordán.

La importancia de esta conmemoración radica en que San Juan Bautista ocupa un lugar excepcional dentro de la fe católica. El Vaticano destaca que es uno de los pocos personajes cuya natividad se celebra litúrgicamente, junto con Jesucristo y la Virgen María.

Además, la Iglesia también recuerda su martirio el 29 de agosto, una distinción reservada a muy pocos santos. Según los Evangelios, Jesús llegó a afirmar que entre los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan Bautista, lo que refleja la relevancia de su misión como último de los grandes profetas y primer testigo de Cristo.

¿Porqué se conmemora el día de San Juan Bautista este 24 de junio?

La elección del 24 de junio tiene un origen bíblico. El Evangelio de San Lucas señala que Isabel, madre de Juan, se encontraba en el sexto mes de embarazo cuando recibió la visita de María, quien acababa de concebir a Jesús. A partir de este dato, la Iglesia fijó la celebración del nacimiento de San Juan Bautista exactamente seis meses antes de la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre. Aunque en los primeros siglos existieron distintas fechas para recordarlo, la tradición litúrgica consolidó el 24 de junio desde la antigüedad y ya era una festividad ampliamente celebrada por los cristianos en tiempos de san Agustín.

Para los católicos, la solemnidad de San Juan Bautista representa mucho más que el recuerdo de un personaje histórico. Su figura simboliza la preparación espiritual, la conversión y el llamado a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio.

El mensaje central de Juan fue la invitación al arrepentimiento y a la renovación interior, razón por la que continúa siendo una referencia fundamental para millones de creyentes en todo el mundo. En numerosas comunidades, la fecha también se acompaña de celebraciones populares y tradiciones culturales que han perdurado durante siglos, especialmente en países de herencia cristiana.

¿Cómo murió San Juan Bautista?

De acuerdo con los Evangelios de Mateo 14:1-12 y Marcos 6:14-29, Juan había criticado públicamente a Herodes por haberse unido a Herodías, quien anteriormente había sido esposa de su hermano. A causa de estas denuncias, Herodes ordenó encarcelar al profeta.

Durante una celebración de cumpleaños del gobernante, la hija de Herodías, realizó una danza que agradó a Herodes, quien le prometió concederle cualquier petición. Siguiendo las indicaciones de su madre, la joven pidió la cabeza de Juan Bautista en una bandeja.

Aunque los textos bíblicos señalan que Herodes sentía cierto respeto por Juan y dudaba en ejecutarlo, finalmente cumplió su juramento ante los invitados al banquete. Juan fue decapitado en prisión y su cabeza fue entregada a la joven, quien a su vez la llevó a su madre. Posteriormente, los discípulos de Juan recogieron su cuerpo y le dieron sepultura.

La Iglesia católica considera su muerte un martirio, ya que fue ejecutado por defender la ley de Dios y denunciar lo que consideraba una conducta inmoral del gobernante. Por ello, además de celebrar su nacimiento el 24 de junio, la liturgia católica conmemora su martirio en la festividad de la Martirio de San Juan Bautista, que se celebra cada 29 de agosto.