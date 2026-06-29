Pronósticos del Progol 2339: la probable quiniela ganadora para los 14 partidos del Mundial 2026

Pronóstico para la quiniela Progol Foto: La Crónica

La emoción del Mundial 2026 también se traslada a las quinielas deportivas. El Progol 2339 presenta una cartelera que combina varios partidos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con encuentros que definiran a los países que avanzarán a los cuartos de final.

Por ello, en esta nota te presentamos un posible pronóstico del cuarto Progol mundialista y cómo podría queda el cuadro de posiciones de la siguinte ronda.

La probable quiniela ganadora del Progol 2339

México vs. Ecuador... L

Países Bajos vs. Marruecos... L

Costa de Marfil vs. Noruega... V

Bélgica vs. Senegal... E

Estados Unidos vs. Bosnia... L

España vs. Austria... L

Portugal vs. Croacia... L

Suiza vs. Argelia... L

Australia vs. Egipto... L

Argentina vs. Cabo Verde... L

Colombia vs. Ghana... L

Botafogo SP vs. CRB... L

Audax Italiano vs. Palestino... V

Cobresal vs. La Serena...V

Progol Revancha 2339: la probable quiniela ganadora

México vs Ecuador... L

Alemania vs 3ABCDF...

Costa de Marfil VS. Noruega... V

Francia vs 3CDFGH

Inglaterra vs Congo... L

España vs Astria... L

Australia vs Egipto...L

¿Qué partidos incluye el Progol 2339?

La jornada está integrada por 14 encuentros, de los cuales once corresponden al Mundial 2026 y tres pertenecen a competencias sudamericanas. Los enfrentamientos son:

México vs. Ecuador Países Bajos vs. Marruecos Costa de Marfil vs. Noruega Bélgica vs. Senegal Estados Unidos vs. Bosnia España vs. Austria Portugal vs. Croacia Suiza vs. Argelia Australia vs. Egipto Argentina vs. Cabo Verde Colombia vs. Ghana Botafogo SP vs. CRB Audax Italiano vs. Palestino Cobresal vs. La Serena

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.