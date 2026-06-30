Cara Delevingne y Amber Heard Cara Delevingne revela que estuvo saliendo con Amber Heard...mientras aún se estaba divorciando de Johnny Depp (Instagram: @caradelevingne y @amberheard)

La vida amorosa de Cara Delevingne siempre ha estado bajo el ojo público, y esta vez volvió a llamar la atención. La modelo reveló que estuvo saliendo con Amber Heard, justo en el momento en que la actriz atravesaba su proceso de divorcio con Johnny Depp.

¿Cómo empezó la relación amorosa entre Cara Delevingne y Amber Heard?

En una reveladora entrevista para The Louis Theroux Podcast, la modelo británica decidió romper el silencio y detallar cómo fue su verdadera relación con la protagonista de Aquaman. Aunque por años se mantuvo el misterio, la declaración de la modelo agrega un capítulo impactante al historial de rupturas de celebridades en Hollywood.

De acuerdo con sus declaraciones, el verdadero vínculo sentimental comenzó tiempo después, precisamente cuando se detonó el tormentoso proceso de separación. Cara describió que terminaron “enredadas” de forma amorosa en una etapa donde la atención pública estaba sobre ellas.

¿Cómo nacieron los celos de Johnny Depp?

Delevingne aprovechó el espacio para aclarar los tiempos de su romance y desmentir que hubiera ocurrido una infidelidad. Explicó que mientras trabajaban juntos en la filmación de la película London Fields, no existía nada romántico entre ellas. Sin embargo, reveló que Johnny Depp ya estaba completamente consumido por los celos en ese momento al notar la cercanía entre ambas.

¿Por qué Cara Delevingne ocultó su sexualidad en Hollywood?

Más allá del chisme de los camerinos, la actriz de Suicide Squad aprovechó para reflexionar sobre lo difícil que fue lidiar con su orientación sexual en la industria del cine. Recordó con amargura que el productor Harvey Weinstein le advirtió que nunca lograría tener éxito en la pantalla grande si la gente descubría que le gustaban las mujeres, un miedo que la acompañó durante los primeros años de su carrera.