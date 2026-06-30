Claudia Sheinbaum celebra el gol de Quiñones en Azcapotzalco La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada celebraron juntas el gol de Quiñones (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la jefa de Gobierno Clara Brugada, celebraron el gol de la Selección Mexicana en el partido de México vs. Ecuador desde el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco.

En medio del furor que se vive en el país tras la victoria de la Selección Mexicana en el partido de México vs. Ecuador, pasando a octavos de final del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió cómo vivió uno de los goles.

El festejo de Claudia Sheinbaum por el gol de Julián Quiñones en Azcapotzalco

Durante la noche de este martes 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, para disfrutar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el enfrentamiento de México vs. Ecuador junto a demás aficionados.

En el video compartido por la mandataria, se le observa en el Parque Tezozómoc en primera fila mirando el partido de México vs. Ecuador, cuando tras el gol de Julián Quiñones se para de su asiento para festejarlo; después abraza a la jefa de Gobierno y juntas saltan.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió también en sus redes sociales el momento con la descripción: “¡Segundo gol! Vamos con todo por el triunfo, ¡vamos México!”

En otro video compartido por la mandataria, se observa cómo se vivieron los momentos previos al inicio del partido de México vs. Ecuador, el cual sufrió un retraso debido a las lluvias y tormentas eléctricas que azotaron a la CDMX.

En las imágenes compartidas por la presidenta, se muestra a los aficionados que acudieron al Parque Tezozómoc realizando olas humanas y cantando “Cielito Lindo” y animando a la Selección Mexicana al grito de “¡México!“.

Durante la Mañanera, la presidenta ya había informado que acudiría a ver el partido de México vs. Ecuador en alguna de las sedes de la CDMX que transmiten los encuentros; sin embargo, no había revelado cuál.

El encuentro de esta tarde fue el segundo partido de la Selección Mexicana que la mandataria vio fuera de Palacio Nacional, pues los dos anteriores partidos los disfrutó al lado de su esposo en la sede del Poder Ejecutivo.