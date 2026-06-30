App de Banamex vuelve a fallar en plena quincena: usuarios reportar problemas este 30 de junio

Error de Banamex | martes 30 de junio La aplicación bancaria está presentando fallas durante la tarde de este martes 30 de junio mientras miles de personas esperan su nómina correspondiente a esta quincena.

¿Todavía no te llega la quincena? Posiblemente estés siendo víctima de un nuevo error en la aplicación móvil de Banamex, que está presentando una caída general este martes 30 de junio. durante esta tarde.

¿Se cayó la app de Banamex este martes 30 de junio?

Por medio de redes sociales, múltiples personas han denunciado que la app para dispositivo móvil de Banamex está presentando fallas. Los primeros reportes surgieron al rededor de las 14:00 horas de este, generando molestia y frustración de las y los tarjetahabientes de este banco que están esperando que llegue su dinero de nómina en pleno día de quincena.

Error de Banamex El mensaje de "algo salió mal" aparece al momento de querer ingresar a las cuentas este martes 30 de junio.

De acuerdo con los testimonios, la aplicación no los deja ingresar a sus respectivas cuentas, mostrando un mensaje de error inesperado al momento de querer hacer alguna revisión. De esta manera, no han podido realizar consultas de saldos, transferencias o retiros sin tarjetas desde los diferentes cajeros automáticos.

¿Por qué está fallando la app de Banamex este martes 30 de junio?

Aunque Banamex no ha salido a dar un informe oficial de la situación, es posible que estos inconvenientes se deban a una saturación de los servidores, situación que es común durante los días de quincena. También, ocurre cuando se realizan labores de mantenimiento en los mismos, aunque generalmente estos se realizan en otros días y horarios.

Estas situaciones, aunque frustrantes, suelen resolverse durante el día en el transcurso de algunos minutos u horas, por lo que te recomendamos seguirlo intentando y tener paciencia.