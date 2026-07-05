Fiebre de promos Fiebre de promociones por el México vs. Inglaterra: Las marcas que lanzan promociones y beneficios especiales hoy (Pexels)

La fase de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 no solo se vive en la cancha del Estadio Ciudad de México, sino también en el terreno comercial. Diversas marcas en el país se han sumado al espíritu futbolero con atractivas promociones, regalos masivos y productos de rebaja para sus clientes y seguidores, sin importar si la Selección Mexicana avanza o no a la siguiente fase de la justa mundialista este domingo 5 de julio.

¿Qué marcas están regalando cosas hoy por el partido de la Selección?

Si vas a ver el encuentro y quieres aprovechar los beneficios, aquí conocerás la lista de las promociones destacadas que están activas en las plataformas oficiales de cada empresa:

McDonald’s: La cadena de comida rápida regalará 5 mil hamburguesas con queso sin importar cuál sea el resultado final del partido contra Inglaterra. Los clientes pueden acudir por la suya desde las 12:00 horas, pero es indispensable revisar las bases de la promoción, ya que el canje se realiza exclusivamente a través de su aplicación móvil oficial.

La cadena de comida rápida sin importar cuál sea el resultado final del partido contra Inglaterra. Los clientes pueden acudir por la suya desde las horas, pero es indispensable revisar las bases de la promoción, ya que el canje se realiza exclusivamente a través de su aplicación móvil oficial. Starbucks: La famosa cafetería anunció que obsequiará una bebida gratis por cada gol que anote México durante el tiempo regular. Para reclamar este beneficio, los usuarios deben contar con el nivel Miembro Gold dentro de su programa de lealtad y haber realizado una compra mínima de 150 pesos a más tardar el día de hoy.

La famosa cafetería anunció que durante el tiempo regular. Para reclamar este beneficio, los usuarios deben contar con el nivel dentro de su programa de lealtad y haber realizado una compra mínima de 150 pesos a más tardar el día de hoy. Carl’s Jr.: Bajo la consigna de celebrar el posible pase a la siguiente ronda, la hamburguesera activó una promoción especial: en la compra de tres productos individuales, el cuarto va de regalo “por llegar a los cuartos”.

Bajo la consigna de celebrar el posible pase a la siguiente ronda, la hamburguesera activó una promoción especial: “por llegar a los cuartos”. Grupo Xcaret: El gigante turístico está regalando entradas para sus parques en Quintana Roo . Para participar, los interesados deben registrarse en su sitio oficial antes del silbatazo inicial del partido; el cupo de accesos gratuitos es limitado, por lo que dependerá de la velocidad del registro.

El gigante turístico está . Para participar, los interesados deben registrarse en su sitio oficial antes del silbatazo inicial del partido; el cupo de accesos gratuitos es limitado, por lo que dependerá de la velocidad del registro. Dan Natural: En el sector de emprendimientos locales, esta marca de cuidado personal prometió que, si México resulta ganador, regalará 200 jabones íntimos a las primeras 200 personas que realicen un pedido dentro de las fechas que estipulen en sus redes.

En el sector de emprendimientos locales, esta marca de cuidado personal prometió que, si México resulta ganador, a las primeras 200 personas que realicen un pedido dentro de las fechas que estipulen en sus redes. Mercado Pago: La plataforma financiera ligó su recompensa al éxito definitivo en el torneo. Si el combinado nacional avanza hoy y eventualmente se corona campeón del mundo, los usuarios estarán un paso más cerca de obtener el 100% de cashback en todas las compras que realicen utilizando sus tarjetas de débito o crédito de la firma.

Recomendaciones para los consumidores durante la jornada mundialista

Debido a que muchas de estas dinámicas cuentan con letras chiquitas, restricciones de horario o pasos específicos en aplicaciones móviles, se recomienda a todos los consumidores leer con atención las bases completas en los perfiles oficiales de cada marca para asegurar sus regalos y promociones, evitando así cualquier contratiempo durante la jornada mundialista.