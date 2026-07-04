¿A las 12 o a las 6? Este es el verdadero horario del México vs Inglaterra EN VIVO: canales y dónde ver el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

La ilusión está más viva que nunca. Después de una intensa fase de grupos, la Selección Mexicana afronta uno de los desafíos más importantes de la Copa Mundial 2026 al medirse con Inglaterra en los Octavos de Final, un duelo que promete emociones y que paralizará a millones de aficionados en todo el mundo.

El conjunto tricolor buscará aprovechar el apoyo de su gente en casa para mantenerse con vida en el torneo, mientras que los ingleses llegan con la etiqueta de favoritos y una plantilla repleta de figuras acostumbradas a competir al más alto nivel.

El escenario está listo para un partido que puede convertirse en uno de los más memorables del campeonato.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido entre México e Inglaterra correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026 se disputará este domingo 5 de julio.

Estos son los datos del encuentro:

Partido: México vs Inglaterra

México vs Inglaterra Instancia: Octavos de Final

Octavos de Final Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 6:00 pm (tiempo del centro de México)

6:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de México

El encuentro representa una oportunidad histórica para el Tricolor, que intentará dar un golpe de autoridad ante una de las selecciones más competitivas del planeta.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el partido completamente en vivo tanto por televisión abierta como por sistemas de paga y streaming.

Las opciones de transmisión confirmadas son:

Canal 5

Azteca 7

Canal Nueve

TUDN (televisión de paga)

(televisión de paga) ViX Premium Pase Mundial 2026 (streaming)

De esta manera, prácticamente cualquier aficionado tendrá una alternativa para disfrutar uno de los partidos más esperados del torneo.

México quiere romper otra barrera en el Mundial

Cada partido de eliminación directa tiene un ingrediente especial, pero este luce distinto. México llega con la confianza de haber superado la primera etapa del torneo y ahora tiene enfrente a un rival de enorme tradición futbolística.

La escuadra inglesa destaca por su poder ofensivo y la calidad individual de sus futbolistas, aunque el combinado mexicano confía en el respaldo de la afición y en el impulso de jugar en casa para competir de tú a tú.

Más allá del favoritismo, un gol tempranero, una gran actuación del arquero o una jugada de balón parado pueden cambiar por completo el rumbo del encuentro.

Un duelo con historia

Los enfrentamientos entre México e Inglaterra siempre despiertan interés por el peso de ambas selecciones. Ahora, con un boleto a los Cuartos de Final en juego, la expectativa crece todavía más.

Para la afición mexicana, este compromiso representa mucho más que un simple partido: es la posibilidad de seguir soñando con una actuación histórica en la Copa Mundial 2026, mientras que Inglaterra buscará confirmar su condición de candidato al título.

Todo está listo para un choque que promete mantener a millones de aficionados al filo del asiento desde el silbatazo inicial.