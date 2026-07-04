Lista completa de cierres viales en CDMX por México vs Inglaterra HOY 5 de julio: calles bloqueadas, horarios y rutas alternas

La emoción por ver a la Selección Mexicana disputar su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se sentirá dentro del estadio. La Ciudad de México vivirá una jornada con miles de aficionados en las calles, por lo que las autoridades activaron un operativo especial de movilidad que contempla cierres viales, restricciones al tránsito y vigilancia.

Si tienes pensado manejar este domingo 5 de julio, conviene salir con tiempo o buscar rutas alternas para evitar quedar atrapado en el tráfico.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX por el partido México vs Inglaterra?

Los principales cortes a la circulación se concentrarán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, donde se disputará el encuentro entre México e Inglaterra.

Las autoridades informaron que habrá cierres escalonados y, posteriormente, restricciones totales alrededor del inmueble para facilitar el ingreso de aficionados y garantizar la seguridad del evento.

Las vialidades que podrían presentar mayores afectaciones son:

Calzada de Tlalpan

Viaducto Tlalpan

Avenida del Imán

Periférico Sur

Calles de la colonia Santa Úrsula Coapa

Accesos cercanos al estadio

Además, algunas intersecciones de Santa Úrsula permanecerán cerradas conforme avance el operativo de seguridad.

¿Desde qué hora comienzan los cierres?

El operativo inicia desde la mañana del domingo.

De acuerdo con las autoridades, el cierre total alrededor del estadio comenzará aproximadamente a partir de las 08:00 am, mientras que únicamente podrán ingresar vehículos previamente acreditados y peatones que cuenten con boleto para el encuentro.

Conforme se acerque el inicio del partido, las restricciones serán mayores debido a la llegada masiva de aficionados.

Paseo de la Reforma también tendrá afectaciones

En Paseo de la Reforma se instalaron varias pantallas gigantes para quienes desean seguir el partido sin asistir al estadio, por lo que habrá cierres parciales, presencia policial y control del flujo peatonal.

Las pantallas estarán distribuidas desde la Estela de Luz hasta la zona de Avenida Hidalgo, por lo que el tránsito podría complicarse durante buena parte del día.

El Ángel de la Independencia tendrá acceso controlado

Uno de los sitios donde tradicionalmente se reúnen miles de aficionados será nuevamente el Ángel de la Independencia.

Sin embargo, después de los incidentes ocurridos en celebraciones anteriores, el Gobierno capitalino decidió implementar medidas más estrictas.

Entre ellas destacan:

Acceso controlado

Aforo máximo de 25 mil personas

Cierre temporal cuando se alcance la capacidad

Presencia permanente de elementos de seguridad y Protección Civil

La entrada será gratuita, pero el ingreso dependerá del espacio disponible.

¿Cuáles son las mejores alternativas viales?

Si necesitas cruzar la ciudad durante este domingo, las autoridades recomiendan evitar la zona del estadio y utilizar rutas como:

Circuito Interior

Segundo Piso del Periférico

Eje 3 Oriente

Avenida Cafetales

Canal de Miramontes

Eje 10 Sur, dependiendo del destino

También se recomienda privilegiar el transporte público y anticipar los tiempos de traslado, ya que el flujo vehicular aumentará considerablemente durante todo el día.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

El esperado duelo entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio a las 6:00pm, después de que se descartara modificar el horario originalmente programado.

Será el último partido del Mundial 2026 que se juegue en la capital mexicana y definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final.