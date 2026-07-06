La Casa de los Famosos 4 Filtran supuestas listas de integrantes para La Casa de los Famosos 4: ¿quiénes estarían en el reality?

La expectativa por el regreso de La Casa de los Famosos México 2026 está en su punto más alto. A unas semanas de que se abran las puertas de la casa más famosa de la televisión, las redes sociales han comenzado a inundarse de rumores. En las últimas horas, una supuesta lista con los nombres de los nuevos habitantes se volvió viral, despertó la inceridumbre de los seguidores del programa sobre quiénes serán las celebridades que competirán en esta nueva entrega.

¿Quiénes son las celebridades que se perfilan para entrar al reality?

Tras la ola de filtraciones en distintas redes sociales por parte de los fanáticos de este reality show, ya circulan los nombres de las celebridades que podrían formar parte de esta cuarta entrega de la casa más polémica de la televisión, aunque hay solo 13 de los 16 nombres que ya se han filtrado:

Karina Torres

Bellakath

Cinthia Kitblo

Brianda Deyanara

Mariana Ochoa

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Masad Altamimi

Yetus Prime

Brandon Peniche

Moisés Peñaloza

Yahir

Aldo Rendón

Aunque el anuncio del primer habitante de la casa estaba programado para el día de ayer, será hoy, 6 de julio, cuando finalmente se dé a conocer su identidad en punto de las 8:30 PM.

¿Qué se sabe sobre la conducción del programa?

Hasta el momento, el elemento 100% oficial de esta temporada es el regreso de la conductora estelar Galilea Montijo, como la pieza central de las galas de nominación y expulsión.

La presencia de Montijo asegura la continuidad del tono que llevó a la edición anterior a romper récords de audiencia, mientras el público espera que en los próximos días la producción comience a dar luz verde a las primeras confirmaciones oficiales para desmentir o validar los nombres que circulan en redes.

¿Cuándo es el estreno oficial de la nueva temporada?

El gran estreno de esta cuarta entrega está programado para el próximo domingo 26 de julio. Sin embargo, de cara a esa fecha, se irán revelando uno a uno los habitantes oficiales, lo que permitirá confirmar si las filtraciones que circulan en redes sociales como TikTok y X terminarán por ser verdaderas.

Mientras tanto, los fanáticos del programa ya han comenzado a armar sus propios equipos en redes sociales, demostrando que este fenómeno televisivo está listo para volver a acaparar la atención del país durante los próximos meses.