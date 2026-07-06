Resultados Progol Revancha 2339: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2335: esta fue la combinación ganadora del sorteo del 1 de junio y la bolsa de 8 millones de pesos

El Progol 2339 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos acierto tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó partido e la Liga MX y distintas ligas europeas.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2339?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2339 resultados completos

México 2 - 0 Ecuador: L

Países Bajos 2 - 2 Marruecos: E

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega: V

Bélgica 2 - 2 Senegal: E

E.U.A. 2 - 0 Bosnia: L

España 3 - 0 Austria: L

Portugal 2 - 1 Croacia: L

Suiza 2 - 0 Argelia: L

Australia 1-1 Egipto: E

Argentina 3.2 Cabo Verde: L

Colombia 1-0 Ghana: L

Botafogo SP 0 - 1 CRB: V

Audax 3 - 2 Palestino: L

Cobresal 0 - 1 La Serena: V

Resultados Progol Revancha 2339

México 2 - 0 Ecuador: L

Alemania 1 - 1 Paraguay: E

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega: V

Francia 3 - 0 Suecia: L

Inglaterra 2 - 1 República del Congo: L

España 3 - 0 Austria: L

Australia 1-1 Egipto: E

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.