Alertan por brote de ciclosporiasis síntomas, qué es y dónde se están presentando casos

Autoridades del estado de Michigan han reportado una grave infección intestinal parasitaria, la cual ha provocado cientos de persona contagiadas y ha generado que se activen los protocolos de alerta epidemiológica en distintas regiones de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informaron que la presencia de estos brotes se ha incrementado casi veinte veces según el promedio anual.

¿Cuántos casos hay por el brote de ciclosporiasis?

Hasta ahora se han reportado más de 600 personas infectadas de ciclosporiasis en 18 estados norteamericanos por lo cual diversos organismos de salud locales, trabajan para identificar la fuente de los contagios, los cuales se tienen registrados desde el 1 de mayo de 2026.

Estas afectaciones a la salud se derivan del consumo de productos frescos contaminados durante la temporada de verano, lo cual es un desafío para los organismos sanitarios y la vigilancia en los suministros de alimentación.

¿Qué es el parásito del Cyclospora?

La FDA informa que esta enfermedad se genera por el parásito del Cyclospora cayetanensis, que se incuba en alimentos y bebidas con agua contaminada, provocando una enfermedad intestinal severa.

¿Cómo se transmite?

La ciclosporiasis generalmente se transmite cuando las heces infectadas llegan a los consumibles y son ingeridas por las personas a través de vegetales o agua. Cabe resaltar que esta infección no se puede propagar de persona a persona , ya que después de la expulsión el Cyclospora necesita días o incluso semanas para ser un foco de infección para alguien más.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Durante la temporada de calor es común que las regiones que cuentan con climas tropicales o subtropicales tengan una mayor riesgo de propagación entre su población, aunque la enfermedad parece ser estacionaria las autoridades sanitarias alertan a la población tomar precauciones y acudir al médico si se presentan los siguientes síntomas:

Náuseas

Fatiga prolongada

Pérdida del apetito y de peso

Dolor estomacal intenso

Aumento de gases

Vómito

Fiebre

Incluso es posible que se tengan síntomas similares a los de la influenza.

Actualmente este brote se ha reportado en distintos condados de la unión americana en personas que consumieron productos procedentes del mismo territorio y que no han viajado al extranjero, al menos dos semanas antes de la aparición de los síntomas.