La Velada del Año 2026: Peleas y cantantes confirmados Conoce quiénes pelearán en la Velada del Año 2026, así como los artistas confirmados para presentarse (@LaVeladaVI)

Se acerca uno de los espectáculos más esperados del año, donde creadores de contenido se subirán a un ring para enfrentarse entre sí. Conoce todos los detalles de La Velada del Año 2026, incluyendo la cartelera confirmada hasta el momento.

La Velada del Año, creada por el streamer español Ibai Llanos, tendrá su sexta edición en julio, contará con 10 combates y en dos participarán mexicanos.

¿Cuándo y dónde será La Velada del Año 2026?

En esta edición, La Velada del Año 2026 se realizará en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, el próximo sábado 25 de julio. Sin embargo, para quienes no puedan asistir a este evento, también podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.

Cartelera oficial: ¿Quiénes pelearán en La Velada del Año 2026?

La Velada del Año 2026 reunirá a 20 creadores de contenido de España y de diferentes países latinoamericanos como México, Argentina y Colombia, en 10 peleas de boxeo amateur.

Estos son los creadores de contenido que pelearán en La Velada del Año 2026, según la cartelera oficial:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Kidd Keo vs. Lit Killah

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Roro vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. Plex

Illojuan vs. Thegrefg

LA VELADA DEL AÑO 6#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/4F8cm1wmVh — La Velada Del Año 6 (@LaVeladaVI) March 9, 2026

Artistas invitados: Los cantantes confirmados para los shows musicales

Junto con las peleas de boxeo, este show también estará acompañado de presentaciones musicales con artistas de talla internacional como:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!



Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI? Horarios por país

En España, La Velada del Año 2026 comenzará a las 19:00 horas; sin embargo, aquí te compartimos a qué hora empezará según tu país: