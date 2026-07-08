La Velada del Año 2026: Peleas y cantantes confirmados

Se acerca uno de los espectáculos más esperados del año, donde creadores de contenido se subirán a un ring para enfrentarse entre sí. Conoce todos los detalles de La Velada del Año 2026, incluyendo la cartelera confirmada hasta el momento.
La Velada del Año, creada por el streamer español Ibai Llanos, tendrá su sexta edición en julio, contará con 10 combates y en dos participarán mexicanos.
¿Cuándo y dónde será La Velada del Año 2026?
En esta edición, La Velada del Año 2026 se realizará en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, el próximo sábado 25 de julio. Sin embargo, para quienes no puedan asistir a este evento, también podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.
Cartelera oficial: ¿Quiénes pelearán en La Velada del Año 2026?
La Velada del Año 2026 reunirá a 20 creadores de contenido de España y de diferentes países latinoamericanos como México, Argentina y Colombia, en 10 peleas de boxeo amateur.
Estos son los creadores de contenido que pelearán en La Velada del Año 2026, según la cartelera oficial:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Kidd Keo vs. Lit Killah
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Gero Arias vs. Viruzz
- Roro vs. Samy Rivers
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Fernanfloo vs. Plex
- Illojuan vs. Thegrefg
LA VELADA DEL AÑO 6#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/4F8cm1wmVh— La Velada Del Año 6 (@LaVeladaVI) March 9, 2026
Artistas invitados: Los cantantes confirmados para los shows musicales
Junto con las peleas de boxeo, este show también estará acompañado de presentaciones musicales con artistas de talla internacional como:
- Yandel
- Juanes
- Lucho RK & La Pantera
- Bad Gyal
- Anuel AA
¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!— La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026
Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH
¿A qué hora empieza La Velada del Año VI? Horarios por país
En España, La Velada del Año 2026 comenzará a las 19:00 horas; sin embargo, aquí te compartimos a qué hora empezará según tu país:
- México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: a las 11:00 horas.
- Panamá, Colombia, Perú y Ecuador: a las 12:00 horas.
- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile: a las 13:00 horas.
- Paraguay, Argentina y Uruguay: a las 14:00 horas.