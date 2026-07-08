Lionel Messi Duarente esat semana el jugador Lionel Messi se a visto envuelto en una polémica ante el juego de Argentina vs. Egipto (EFE)

La polémica vuelve a asediar al astro de la Selección Argentina, Lionel Messi. En las últimas horas, el futbolista se ha visto envuelto en una serie de controversias digitales que han despertado el interés del público internacional, debido a resurgidas acusaciones en redes sociales que lo tachan de simpatizar con el movimiento sionista.

¿Por qué condenan su boda si fue hace 9 años?

El enlace matrimonial de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrado originalmente en el año 2017, vuelve a estar en el ojo del huracán. En su momento, la llamada “boda del siglo” en Rosario fue criticada por incidentes logísticos como el despido de la organizadora original, disputas familiares y la baja recaudación de donaciones por parte de los invitados.

El motivo por el cual la boda de 2017 vuelve a ser tendencia está directamente relacionado con el esquema de protección que se utilizó aquella noche. De acuerdo con los reportes de la prensa local en ese tiempo, la familia del jugador argentino contrató los servicios de una reconocida empresa de seguridad privada de origen israelí, integrada en su mayoría por exmilitares y expertos en logística de alto nivel. Este equipo de especialistas coordinó por completo el perímetro de la fiesta y los traslados de las estrellas internacionales en Rosario.

Sin embargo, ante la escalada del conflicto bélico en la Franja de Gaza, la percepción pública sobre Israel ha cambiado drásticamente. En este contexto, usuarios en plataformas digitales han revivido imágenes del jugador visitando el Muro de los Lamentos en Jerusalén y han puesto el foco sobre un detalle específico de la logística de su evento familiar de hace casi una década.

¿Por que se le ha acusado toda la semana de ser sionista Lionel Messi?

El encuentro, que en el papel parecía un trámite para figuras de la élite mundial como Julián Álvarez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se convirtió en una pesadilla para Sudamérica cuando los ‘Faraones’ se pusieron sorpresivamente en ventaja por 2-0. Sin embargo, en una reacción bravía sobre los minutos finales y el tiempo suplementario, Argentina rescató el triunfo 3-2, rompiendo el corazón de la fanaticada africana.

Las duras acusaciones del técnico Hossam Hassan: “Todo es dinero”

La mecha de la controversia la encendió el propio director técnico de Egipto, Hossam Hassan, quien compareció ante los medios visiblemente enfurecido con el desempeño del árbitro central, el francés François Letexier. El estratega no se guardó nada y aseguró que sus futbolistas sufrieron una flagrante injusticia debido a intereses ajenos al deporte.

“Todo se trata de dinero. Lo que pasó en Atlanta fue injusto, Egipto merecía clasificarse, fuimos el mejor equipo en la cancha. Los organizadores de la copa y las autoridades de la FIFA quieren que Messi siga en el torneo; en el futbol, muchas cosas suceden fuera de la cancha por intereses personales”, sentenció Hassan. En El Cairo, la prensa local secundó las palabras de su timonel, calificando el arbitraje de descaro y corrupción, argumentando que la consigna del cuerpo arbitral era proteger a Messi.