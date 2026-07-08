Ximena Herrera es la tercera habitante de La Casa de los Famosos México 2026; así va la lista de integrantes Continúa creciendo la expectativa por los participantes de La Casa de los Famosos 2026, tras la revelación de Ximena Herrera (@LaCasaFamososMx)

Se ha revelado a Ximena Herrera como la tercera participante de La Casa de los Famosos México 2026 y, tras el anuncio, las especulaciones sobre quién será el próximo habitante continúan creciendo.

¿Quién es Ximena Herrera, la tercera integrante de La Casa de los Famosos México 2026?

Ximena Herrera es una actriz, modelo y cantante boliviana que vive en México y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y acaba de ser revelada como la tercera integrante de La Casa de los Famosos 2026.

Ha participado en novelas como “Corazones al límite”, “La madrastra”, “Duelo de pasiones”, “Hasta el fin del mundo” y uno de sus papeles más conocidos es el de Rosaura en “El Pantera”.

Lista actualizada: ¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 4?

Hasta el momento, son tres los integrantes revelados para La Casa de los Famosos México 4, siendo Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia, los primeros tres habitantes confirmados.

Sin embargo, se espera que conforme avance la cuenta final para el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México se revelen más participantes.

¿Quién es el cuarto habitante de La Casa de los Famosos 2026?

Junto con la revelación de Ximena Herrera como la tercera integrante de La Casa de los Famosos 2026, se han compartido nuevas pistas sobre el cuarto habitante confirmado de la casa más famosa de México.

En el video publicado en sus redes sociales, se observa un enorme cuarto con ropa, haciendo alusión a que se trata de alguien relacionado con la moda; asimismo aparecen unos lentes cuadrados, el cuadro de un perro, un bolso y la silueta de una persona con un saco rosa con patrones de rayos.

Las redes sociales rápidamente comenzaron a especular y averiguar, señalando que el cuarto habitante de La Casa de los Famosos 4 podría ser Aldo Rendón, un estilista de celebridades.

🔥 Te compartimos las pistas del CUARTO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este jueves 9 de julio punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales#Original pic.twitter.com/lUC9Ark3Qg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 9, 2026

¿Cuándo empieza y dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos 2026 dará inicio el próximo domingo 26 de julio en el canal de Las Estrellas y, a partir de ese día, podrás seguir la transmisión 24/7 de los habitantes en ViX.

Conforme se acerque el estreno de esta nueva temporada, se continuarán confirmando más integrantes para esta cuarta edición, además de Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia.