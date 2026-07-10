Definido el quinto participante de La Casa de Los Famosos México 2026: ¿Quién es Moisés Peñaloza? Conoce quién es el quinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@LaCasaFamososMx)

Se ha revelado al nuevo integrante de La Casa de los Famosos México 2026: el actor y modelo Moisés Peñaloza es el quinto habitante.

Tras muchas especulaciones, y luego de que en las pistas aparecieran guantes de box, máscaras de teatro y un cangrejo, esta noche se dio a conocer que el nuevo participante es Moisés Peñaloza.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Moisés Peñaloza, de 34 años, es un modelo y actor mexicano originario de Tampico, Tamaulipas, quien ganó popularidad debido a su papel en telenovelas como “Corazón de Oro”, “Minas de pasión” y “Diseñando tu amor”.

En 2022 ganó el tercer lugar del certamen Mister Supranational, celebrado en Polonia. También ha tenido pequeñas participaciones en programas como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Minas de pasión”.

¿Le atinaste a las pistas? @moisesspenaloza será parte de la cuarta temporada de #LCDLFMX 🏠🙌🏻#LaCasaDeLosFamososMx 💥 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/S8LCHdRt1p — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 11, 2026

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, suman cinco los integrantes revelados para La Casa de los Famosos México 2026. Esta es la lista completa de los primeros habitantes confirmados:

Moisés Peñaloza

Aldo Rendón

Ximena Herrera

Karina Torres

Ernesto Laguardia

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos 2026 dará inicio el próximo domingo 26 de julio en el canal de Las Estrellas y, a partir de ese día, podrás seguir la transmisión 24/7 de los habitantes en ViX.

Conforme se acerque el estreno de esta nueva temporada, se continuarán confirmando más integrantes, además de Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia.

¿Quién es el sexto habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Tras la revelación de Moisés Peñaloza como el quinto integrante, el programa ha lanzado nuevas pistas sobre el sexto habitante.

Entre las pistas se encuentra un corazón lleno de piedras brillantes, unas espadas, máscaras de teatro, un vestido y unas pelucas con diferentes cortes de cabello.

Ante esto, usuarios en redes sociales rápidamente comenzaron a teorizar y la mayoría señala que el próximo habitante en revelarse será Cynthia Klitbo; sin embargo, el nuevo integrante se dará a conocer hasta el domingo 12 de julio.