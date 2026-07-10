Twitch Summer Drops Fest 2026 ya está aquí: descubre cuándo y cómo conseguir recompensas gratis en más de 45 videojuegos

Los aficionados a los videojuegos tienen una nueva cita: Twitch puso en marcha una nueva edición de Summer Drops Fest 2026, una campaña que busca recompensar a quienes disfrutan de las transmisiones en vivo con contenido exclusivo para algunos de los títulos más populares del momento.

La dinámica estará disponible del 10 al 24 de julio de 2026 y reunirá a más de 45 videojuegos, cuyos jugadores podrán conseguir artículos especiales sin necesidad de completar desafíos dentro de los juegos, sino únicamente viendo contenido en canales participantes de la plataforma.

La iniciativa busca convertir el tiempo de visualización en una experiencia con beneficios reales para la comunidad, al mismo tiempo que impulsa el descubrimiento de nuevos creadores de contenido y fortalece la interacción entre streamers y espectadores.

¿Qué recompensas ofrece Twitch Summer Drops Fest?

Quienes participen podrán desbloquear una amplia variedad de Drops de Twitch, entre ellos:

Objetos exclusivos para distintos videojuegos.

para distintos videojuegos. Cosméticos para personalizar personajes.

para personalizar personajes. Insignias especiales para utilizar en el chat de Twitch.

para utilizar en el chat de Twitch. Contenido adicional disponible únicamente durante la campaña.

Algunas promociones también incluirán Drops por suscripción, lo que significa que determinadas recompensas estarán disponibles para quienes realicen una nueva suscripción, opten por planes de varios meses o reciban una suscripción de regalo en los canales participantes.

Estos son algunos de los videojuegos que participan

La edición 2026 reúne títulos de diferentes géneros, desde shooters hasta juegos de rol, aventura y supervivencia. Entre los más destacados se encuentran:

Juegos confirmados para Summer Drops Fest

Apex Legends

League of Legends

Marvel Rivals

Marvel Tōkon

Overwatch

Fortnite

Street Fighter 6

Dead by Daylight

Sea of Thieves

Palworld

Grand Theft Auto V

Warframe

Black Desert

THE FINALS

ARC Raiders

Roblox Egg Hunt

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

La lista completa supera los 45 videojuegos, por lo que habrá opciones para jugadores con gustos muy diversos.

¿Cómo conseguir los Drops de Twitch?

Los usuarios únicamente deberán ingresar a Twitch y buscar transmisiones que formen parte de las campañas activas del evento.

Paso a paso para obtener recompensas en Twitch?

Inicia sesión en tu cuenta de Twitch Entra a una transmisión elegible del videojuego participante Mantente viendo el directo durante el tiempo requerido Conforme avances, se irán desbloqueando los Drops disponibles Reclama las recompensas para agregarlas a tu cuenta del videojuego correspondiente

En las campañas que incluyen Drops por suscripción, será necesario cumplir con las condiciones específicas para acceder al contenido adicional.

Fechas clave del Summer Drops Fest 2026

El evento estará disponible del 10 al 24 de julio de 2026, periodo durante el cual las campañas se activarán en diferentes videojuegos y canales participantes.

Debido a que cada título puede manejar horarios, requisitos y recompensas distintas, la plataforma recomienda revisar constantemente las campañas disponibles para no perder la oportunidad de conseguir contenido exclusivo.

Con iniciativas como Summer Drops Fest, Twitch continúa fortaleciendo el vínculo entre desarrolladores, creadores de contenido y comunidades de jugadores. La plataforma convierte las transmisiones en vivo en una experiencia con valor agregado, donde mirar un directo puede traducirse en nuevos artículos dentro de los videojuegos favoritos de millones de usuarios.

Para quienes ya acostumbran seguir a sus streamers preferidos, esta campaña representa una oportunidad adicional para ampliar su colección de recompensas sin modificar el contenido que consumen.