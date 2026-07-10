Nuevas imágenes de OVNIS: así lucen los objetos anómalos más recientes revelados por EU

OVNI EU libera más archivos sobre fenómenos aéreos anómalos. (U.S. Department of War)

El Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) de Estados Unidos ha liberado más documentos previamente clasificados que corresponden a avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

¿Por qué EU liberó videos de OVNIs?

El expresidente de los Estados Unidos de 2007 a 2017 Barack Obama, fue entrevistado en un podcast en febrero. Durante una ronda de preguntas rápidas, al ser cuestionado si creía en la existencia de seres alienígenas, Obama dijo “son reales, pero no los he visto, y no están en el Área 51”. Días más tarde, cuando el asunto ganó popularidad y generó teorías conspirativas, el expresidente aclaró que él se refería a que él creía en la posibilidad de vida en algún punto de la galaxia, pero que él no había visto evidencia de aquello durante su presidencia ni existía una conspiración del gobierno para ocultarlo.

Una semana después de la entrevista, en el avión presidencial, se entrevistó al actual presidente Donald Trump y le preguntaron qué pensaba sobre lo comentado por Obama. El actual mandatario dijo que su predecesor “no debió hacer eso”. Cuando se le cuestionó si él mismo creía en la existencia de seres fuera de este planeta, respondió “no sé si son reales o no”.

Más tarde, en su cuenta de la red social conservadora Truth Social, el presidente de Estados Unidos afirmó que, debido a todo el interés que generó el asunto, se comprometía a desclasificar documentos gubernamentales relacionados al avistamientos de OVNIs en un acto de transparencia.

Los videos liberados el día de hoy por el Departamento de Guerra forman parte del cuarto lote de documentos que se han desclasificado desde el 8 de mayo, bajo el programa PURSUE hecho específicamente para la identificación y publicación de este tipo de documentos.

¿Qué muestran nuevos videos de OVNI liberados por EU?

Los documentos contienen fotografías de un objeto no identificado que se encontraba en órbita terrestre, avistado por la tripulación de la misión STS-80, la cual se llevó a cabo entre en 1996. Otras fotos incluyen imágenes del Proyecto SIGN de Fuerza Aérea, el cual se pensó entre 1948 con el objetivo de investigar anomalías aéreas.

También contenían dos videos. Ambas grabaciones fueron hechas con cámaras militares infrarrojas.

Uno de ellos dura 18 segundos, se tomó en 2025 y muestra una figura con forma de estrella de seis puntas, similar al que ya se podía apreciar en otro de los videos liberados por el gobierno. La cámara ajusta su trayectoria para seguir al objeto que parece estar en movimiento.

El segundo fue tomado en 2020, dura 22 segundos y en él se aprecia un figura que, por la propia descripción del video que hace el Departamento de Guerra, mide entre los “12-15 pies de altura”, parece estar “viajando por el viento” y no maniobra o cambia de dirección. Su forma es comparada con la de un “globo deformado”.