Argentina vs Suiza: Polémicas, pronóstico, horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Argentina vs Suiza: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante este fin de semana. Específicamente hoy, se disputa uno de los encuentros que más expectativa ha generado: Argentina vs Suiza.

La selección campeona del mundo intentará dar un paso más rumbo al bicampeonato, mientras que el conjunto helvético buscará protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

El encuentro definirá al último semifinalista del certamen y promete intensidad de principio a fin, con dos equipos que han demostrado capacidad para superar escenarios complicados durante la competencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Suiza en el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará el:

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026.

Sábado 11 de julio de 2026. Hora en México: 7:00 pm (tiempo del centro del país).

El ganador obtendrá el último boleto disponible para las semifinales del torneo, donde ya comienzan a definirse los aspirantes al título mundial.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Suiza en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido exclusivamente mediante la siguiente plataforma:

Transmisión en vivo

Streaming: ViX Premium (Pase Mundial)

Hasta el momento, este encuentro no forma parte de la programación de televisión abierta en México, por lo que será necesario contar con el servicio de streaming para disfrutarlo en vivo.

Argentina quiere seguir soñando con el bicampeonato

La selección dirigida por Lionel Scaloni ha encontrado el camino para mantenerse con vida en el torneo, aunque no sin sufrir. En las rondas anteriores, la Albiceleste tuvo que exigirse al máximo para superar eliminatorias muy cerradas, demostrando que la experiencia de su plantel puede marcar diferencia en los momentos de mayor presión.

Con figuras encabezadas por Lionel Messi, Argentina intentará imponer su jerarquía y dar otro paso hacia la defensa del campeonato obtenido en Qatar 2022.

Argentina ha disputado un Mundial 2026 marcado por varias controversias arbitrales que han generado un intenso debate entre aficionados, analistas y selecciones rivales.

La principal polémica surgió en los octavos de final ante Egipto, un partido que la Albiceleste ganó 3-2 después de una remontada. Tras el encuentro, jugadores y cuerpo técnico del conjunto africano cuestionaron varias decisiones del árbitro y del VAR, asegurando que algunas jugadas clave favorecieron al vigente campeón del mundo. Incluso el entrenador egipcio, Hossam Hassan, llegó a insinuar que existía un interés por mantener a Lionel Messi en competencia debido al impacto mediático que representa.

En distintos programas deportivos y medios internacionales también se reavivó el debate sobre algunas decisiones arbitrales que beneficiaron a Argentina desde la fase de grupos, alimentando las versiones de un supuesto trato preferencial hacia la selección sudamericana. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de irregularidades ni la FIFA ha iniciado procedimientos relacionados con estas acusaciones, por lo que todo se mantiene en el terreno de las opiniones y las inconformidades de algunos rivales.

En la antesala del choque frente a Suiza, el técnico Lionel Scaloni respondió a los señalamientos y negó cualquier tipo de favoritismo. El estratega argentino aseguró que resulta “muy difícil que te ayuden” con la tecnología actual del VAR y pidió que el foco vuelva a estar en el futbol, dejando atrás las especulaciones sobre el arbitraje.

Suiza quiere hacer historia en el Mundial 2026

Del otro lado aparece una Suiza que ha sido una de las selecciones más competitivas del campeonato. El equipo europeo ha mostrado orden táctico, intensidad y una gran capacidad para competir frente a rivales de alto nivel.

Sin embargo, llega con una baja sensible, ya que el delantero Johan Manzambi quedó descartado para este compromiso debido a una lesión, una ausencia que obliga al conjunto suizo a replantear parte de su ataque.

Aun así, el combinado helvético mantiene intacta la ilusión de alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas.

Pronóstico de goles: Argentina parte como favorita, pero Suiza puede complicar el partido

Argentina llega con mayores argumentos para quedarse con el pase a las semifinales gracias a la experiencia de su plantel, la calidad de jugadores como Lionel Messi y el oficio que ha mostrado en las rondas de eliminación directa. Sin embargo, Suiza se ha caracterizado por ser un equipo ordenado, con una defensa sólida y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, por lo que no se espera un duelo sencillo.

Pronóstico: Argentina 2-1 Suiza.

Se espera un encuentro con pocas oportunidades durante buena parte del partido, aunque la calidad ofensiva de la Albiceleste podría inclinar la balanza en la segunda mitad. Suiza tiene argumentos para encontrar al menos un gol, pero el favoritismo recae sobre los sudamericanos, que lucen como el equipo con más probabilidades de avanzar a las semifinales.