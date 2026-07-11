Resultados del Melate Retro 1650 hoy 11 de julio de 2026: revisa los números ganadores y descubre si la suerte estuvo de tu lado

La espera terminó para quienes participaron en el Melate Retro este sábado 11 de julio de 2026. La Lotería Nacional realizó una nueva edición del popular sorteo, en el que miles de jugadores buscaron quedarse con la atractiva bolsa acumulada cercana a los 9.9 millones de pesos.

Si compraste tu boleto, este es el momento de sacar la combinación y revisar cada uno de los números. Un solo acierto puede representar un premio, mientras que acertar los seis números naturales convierte a un participante en el máximo ganador de la noche.

Números ganadores del Melate Retro 1650

Los números ganadores del Melate Retro 1650 son: POR CONFIRMAR A LAS 9:00 PM

Si tu combinación coincide con estos números, es recomendable verificar tu boleto en los canales oficiales de la Lotería Nacional para confirmar la categoría del premio que obtuviste.

¿Cómo se gana en el Melate Retro?

A diferencia del Melate tradicional, el Melate Retro utiliza un universo de 39 números, lo que le da un toque especial y recuerda a las primeras versiones del juego.

Los premios se distribuyen de acuerdo con la cantidad de aciertos obtenidos. No es necesario acertar los seis números para ganar, ya que existen distintas categorías que también entregan premios a quienes logran combinaciones parciales.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Melate Retro?

Si esta vez la fortuna no estuvo de tu lado, todavía tendrás otra oportunidad muy pronto.

El Melate Retro celebra sorteos todos los martes y sábados a las 9:00 pm, por lo que la siguiente edición volverá a reunir a miles de participantes en busca del premio mayor.

Recuerda conservar tu boleto en buen estado hasta confirmar oficialmente los resultados y, en caso de resultar ganador, revisar los plazos y requisitos para reclamar tu premio.

¿A qué hora es el sorteo Melate Retro 1650?

La realización del sorteo se mantiene en su horario habitual de las 9:00 pm, una referencia fija para los jugadores que siguen regularmente las transmisiones oficiales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1650?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.